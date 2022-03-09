Самарские приставы конфисковали у женщины-браконьера многозаходные ловушки

Судебные приставы изъяли у самарского браконьера орудия для незаконного вылова речных раков. Жительница региона глубокой ночью, использовав несколько запрещенных орудий лова, достала из местного водоема 150 особей водных биологических ресурсов. С ними она и была поймана.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал женщину виновной в совершении преступления на основании ч.2 ст. 8.37 КоАП РФ "Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира" и назначил наказание в виде штрафа с конфискацией добычи и орудия браконьерства.

Исполнительный лист поступил для исполнения в отделение судебных приставов Советского района Самары. Сотрудники Службы совершили выход по месту жительства нарушительницы и конфисковали у нее семь многозаходных ловушек, которые передали в Росимущество для дальнейшего уничтожения.

Сам улов, добытый женщиной незаконным путем, был выпущен в естественную среду обитания.