Самарские приставы конфисковали у женщины-браконьера многозаходные ловушки

Судебные приставы изъяли у самарского браконьера орудия для незаконного вылова речных раков. Жительница региона глубокой ночью, использовав несколько запрещенных орудий лова, достала из местного водоема 150 особей водных биологических ресурсов. С ними она и была поймана.
Суд, рассмотрев материалы дела, признал женщину виновной в совершении преступления на основании ч.2 ст. 8.37 КоАП РФ "Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира" и назначил наказание в виде штрафа с конфискацией добычи и орудия браконьерства.
Исполнительный лист поступил для исполнения в отделение судебных приставов Советского района Самары. Сотрудники Службы совершили выход по месту жительства нарушительницы и конфисковали у нее семь многозаходных ловушек, которые передали в Росимущество для дальнейшего уничтожения.
Сам улов, добытый женщиной незаконным путем, был выпущен в естественную среду обитания.
Последние комментарии
Сочувствую всем вам которые остались в такой период без крыши на голове,и огромный респект нашим ребятам с Дагестана которые до приезда пожарных помогли людям один из них был мой муж и очень был впечатлён от некоторых людей которые смотрели на все это с телефонами в руках нежели помочь чем -нибудь . Главное все живы здоровы Мира и добра всем 🤝
Вчера пожар не пожалел Челышевский дом и семью моей двоюродной сестры Кривошеевой (Бегназаровой) Светланы Васильевны. Мой племенянник и сестра чуть не задохнулись от дыма. Племянник сумел выскочить через плотную завесу чёрного дыма, чуть не потерял сознание. Двигался наощупь с 3 этажа. А сестра хотела уже прыгать с окна 3 этажа. Но, двое молодых прохожих, ребят, с рыжими бородами, увидев пожар, не остались безучастными. До момента спасения они всячески поддерживали сестру и помогали пожарным. Если они читают, или кто-то их узнает, передайте пожалуйста им земной поклон и огромное человеческое спасибо. Спасибо пожарным, которые быстро и чётко сработали. Спасли по пожарной лестнице помимо моей сестры 96-летнюю бабушку с котом, маму с маленьким сыном. Всё, что нажито за всю жизнь. утрачено за 1 час пожара. Не пожелаешь и врагу такое. До ночи с сестрой ездили покупать вещи первой необходимости - нижнее белье, одежду для дома, для выхода, лекарства. Пожарные и органы дознания должны исследовать место пожара для установления причин и дать заключение - можно забрать уцелевшие вещи/документы или нет. Можно ли проживать или нет. Но по нашим данным перекрытия в общей кухне на 3 этаже провалились до 1 этажа. Хочется обратиться к властям, мэру г. Самары Лапушкиной Е. В., губернатору Самарской области Азарову Д.И. с просьбой помочь с быстрым расселением и компенсацией пострадавшим. Также давно вынашивается вопрос реконструкции этого памятника исторического и архитектурного наследия. Это очень красивое здание снаружи, но практически аварийное изнутри. К тому же это коммунальное жилье с тараканами, которых невозможно извести. Кто не знает, можете почитать https://drugoigorod.ru/chelichovsky_house/ Это ли не лучший повод для планируемой реконструкции? Желающие помочь нашей семье реквизиты: Карта Сбербанка/Тинькофф привязана к тел. 89277178993 Данил Михайлович Б. Если кто-то хочет помочь лично, то звоните мне или на этот телефон и узнавайте подробности, приезжайте. Храни Вас Бог! Репортаж с места событий и фото: https://63.ru/text/incidents/2022/03/03/70485515/ #Челышевскийдом #СтараяСамара
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
Только позавчера читол новости,что птичку хотят застроить,а сегодня уже там крупный пожар.
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу