Костанца продолжит выступать за "Крылья Советов", несмотря на решение ФИФА

Защитник Фернандо Костанца продолжит выступать за "Крылья Советов", пишет metaratings.ru.

ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты до конца сезона Российской премьер-лиги.

"Фернандо продолжит играть в России, несмотря на решение ФИФА", — заявили в агентстве LA Football Consulting, представляющем интересы Костанца.

Напомним, что контракт с самарским клубом бразильский защитник подписал в конце января 2022 года.