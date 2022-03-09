Костанца продолжит выступать за "Крылья Советов", несмотря на решение ФИФА

Защитник Фернандо Костанца продолжит выступать за "Крылья Советов", пишет metaratings.ru.
ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты до конца сезона Российской премьер-лиги.
"Фернандо продолжит играть в России, несмотря на решение ФИФА", — заявили в агентстве LA Football Consulting, представляющем интересы Костанца.
Напомним, что контракт с самарским клубом бразильский защитник подписал в конце января 2022 года.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?