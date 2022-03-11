Игорь Осинькин рассказал об уходе легионеров из "Крыльев Советов"

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал возможный уход легионеров из самарской команды, пишет championat.com.

"Все наши легионеры пока остаются у нас в строю. Мы от них о желании уехать не слышали. Понимаем, что все может измениться. Но на данный момент все в команде", - рассказал Осинькин.

В составе самарского клуба выступают хорват Матео Барач, нидерландец Гленн Бейл, бразилец Фернандо Костанца и украинец Дмитрий Иванисеня.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. До того об отказе играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира в Катаре заявили национальные команды Польши, Швеции и Чехии.