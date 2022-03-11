Самарец, решивший убить трех собутыльников, получил 18 лет колонии

В Самаре суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, которого признали виновным в убийстве двух человек и покушении. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

20 июня 2020 г. мужчина выпивал со знакомыми и поссорился с одним из них. Во время ссоры он достал из рюкзака нож и семь раз ударил оппонента. Потерпевший скончался от полученных травм.

После этого злоумышленник решил убить остальных собутыльников. Он нанес 11 ударов ножом еще одному мужчине и 12 ударов - женщине. После этого убийца скрылся. Пострадавшая от полученных травм скончалась. Пострадавшего собутыльника спасли.

Самарца приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.