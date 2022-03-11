Самарец, решивший убить трех собутыльников, получил 18 лет колонии

В Самаре суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, которого признали виновным в убийстве двух человек и покушении. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
20 июня 2020 г. мужчина выпивал со знакомыми и поссорился с одним из них. Во время ссоры он достал из рюкзака нож и семь раз ударил оппонента. Потерпевший скончался от полученных травм.
После этого злоумышленник решил убить остальных собутыльников. Он нанес 11 ударов ножом еще одному мужчине и 12 ударов - женщине. После этого убийца скрылся. Пострадавшая от полученных травм скончалась. Пострадавшего собутыльника спасли.
Самарца приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы