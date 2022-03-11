С начала года в Самарской области введено в эксплуатацию 336 тыс. кв. м жилья

В четверг, 10 марта, на совещании в правительстве Самарской области обсудили текущие показатели ввода жилья и реализацию планов по дорожному строительству.
В 2022 году в регионе в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" планируется обеспечить ввод жилья в объеме 1,876 млн кв. м. В настоящее время в Самарской области в соответствии с 84 разрешениями на строительство ведут работы 59 застройщиков. В процессе строительства находится 1,811 млн кв. м жилья. Отметим, что годом ранее в этот период по 72 разрешениям строилось 1,5 млн кв. м.
В первом квартале текущего года план по вводу в Самарской области составляет 465 тыс. кв. м. При этом за первые два месяца, январь и февраль, фактически уже введено в эксплуатацию 355,9 тыс. кв. м жилья.
"Обеспечение установленного объема ввода жилья, решение социальных задач по расселению из аварийного жилья, предоставлению квартир детям-сиротам, восстановлению прав участников долевого строительства остаются безусловными приоритетами нашей работы. Сейчас очень остро стоит вопрос удорожания строительства. Мы уже сталкивались с этой проблемой в прошлом году. Реакция правительства Российской Федерации на эту ситуацию была оперативной, в кратчайшие сроки были разработаны и внедрены механизмы государственной поддержки строительной отрасли, пересматривались условия контрактов, подрядчики получили дополнительные средства в связи с удорожанием строительных материалов. И сейчас строителей никто не оставит один на один с проблемой, будут разработаны новые меры поддержки. Продолжаем работу", - отметил председатель регионального правительства, первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.
Опережающими темпами идет выполнение планов по развитию дорожной инфраструктуры.
В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2022 году в области планируют ввести 79 дорог общей протяженностью 299,88 км. В этот список вошли 27 улиц в Самаре (47,45 км), десять - в Тольятти и 42 автомобильные дороги (включая 18 мостов) регионального значения.
К настоящему времени заключены все контракты на работы по этим объектам. Кроме того, завершается разработка проектно-сметной документации на объекты дорожного строительства 2023 года, контрактацию объектов планируется завершить к сентябрю 2022 года.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.