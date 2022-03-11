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Облправительство Власть и политика

С начала года в Самарской области введено в эксплуатацию 336 тыс. кв. м жилья

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 10 марта, на совещании в правительстве Самарской области обсудили текущие показатели ввода жилья и реализацию планов по дорожному строительству.

В 2022 году в регионе  в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" планируется обеспечить ввод жилья в объеме 1,876 млн кв. м. В настоящее время в Самарской области в соответствии с 84 разрешениями на строительство ведут работы 59 застройщиков. В процессе строительства находится 1,811 млн кв. м жилья. Отметим, что годом ранее в этот период по 72 разрешениям строилось 1,5 млн кв. м.

В первом квартале текущего года план по вводу в Самарской области составляет 465 тыс. кв. м. При этом за первые два месяца, январь и февраль, фактически  уже введено в эксплуатацию 355,9 тыс. кв. м жилья.

"Обеспечение установленного объема ввода жилья, решение социальных задач по расселению из аварийного жилья, предоставлению квартир детям-сиротам, восстановлению прав участников долевого строительства остаются безусловными приоритетами нашей работы. Сейчас очень остро стоит вопрос удорожания строительства. Мы уже сталкивались с этой проблемой в прошлом году. Реакция правительства Российской Федерации на эту ситуацию была оперативной, в кратчайшие сроки были разработаны и внедрены механизмы государственной поддержки строительной отрасли,  пересматривались условия контрактов, подрядчики получили дополнительные средства в связи с удорожанием строительных материалов. И сейчас строителей никто не оставит один на один с проблемой, будут разработаны новые меры поддержки. Продолжаем работу", - отметил председатель регионального правительства, первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.

Опережающими темпами идет выполнение планов по развитию дорожной инфраструктуры.
В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2022 году в области  планируют ввести 79 дорог общей протяженностью 299,88 км. В этот список вошли 27 улиц в Самаре (47,45 км), десять - в Тольятти и 42 автомобильные дороги (включая 18 мостов) регионального значения.

К настоящему времени заключены все контракты на работы по этим объектам. Кроме того, завершается разработка проектно-сметной документации на объекты дорожного строительства 2023 года, контрактацию объектов планируется завершить к сентябрю 2022 года.

Гид потребителя

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