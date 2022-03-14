"Зенит" подаст жалобу о неназначенном пенальти в матче с "Крыльями"

"Зенит" собирается обратиться в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить эпизод в начале встречи 21-го тура Тинькофф РПЛ с "Крыльями Советов", пишет "Спорт-Экспресс".

На 9-й минуте в столкновении с защитником самарцев Александром Солдатенковым в чужой штрафной упал нападающий "Зенита" Юри Алберто, однако главный арбитр Антон Фролов никак не отреагировал на момент. Видеоассистенты Павел Кукуян и Алексей Стипиди могли подсказать судье, но Фролов не стал рассматривать момент и оставил свое решение продолжить игру в силе.

Напомним, что встреча закончилась со счетом 1:1.