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Футбол Спорт

"Зенит" подаст жалобу о неназначенном пенальти в матче с "Крыльями"

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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"Зенит" собирается обратиться в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить эпизод в начале встречи 21-го тура Тинькофф РПЛ с "Крыльями Советов", пишет "Спорт-Экспресс".

На 9-й минуте в столкновении с защитником самарцев Александром Солдатенковым в чужой штрафной упал нападающий "Зенита" Юри Алберто, однако главный арбитр Антон Фролов никак не отреагировал на момент. Видеоассистенты Павел Кукуян и Алексей Стипиди могли подсказать судье, но Фролов не стал рассматривать момент и оставил свое решение продолжить игру в силе.

Напомним, что встреча закончилась со счетом 1:1. 

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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