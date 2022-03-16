АвтоВАЗ с 16 марта вновь поднял цены на автомобили

С 16 марта АвтоВАЗ вновь поднимает цены на автомобили, пишет RCI News.
Напомним, что это уже второе повышение цен за месяц. И второе — с начала года.
16 марта завод снова перепишет цены на весь модельный ряд. Соответствующее дилерское письмо появилось в распоряжении издания.
Так, Granta Sedan с нынешних 684,9 тыс. руб. подорожает до 727,9 тыс. рублей (+43 тыс. руб.), Vesta Sedan "прибавит" 89 тыс. руб., XRAY - 97 тыс. рублей.
Largus с 1 076 900 подорожает до 1 208 900 рублей (+132 тыс. руб.), Niva Travel - +63 тыс. руб., Niva Legend будет стоить 818,9 тыс. руб. (+42 тыс. рублей).
Также АвтоВАЗ поднял цены и на техническое обслуживание. Рост цен на ТО-1, ТО-2 и ТО-3 для различных моделей варьируется в диапазоне от 1,3 тыс. руб. до 7,6 тыс. рублей. Для владельцев Largus ТО-6 обойдется в 44,9 тыс. руб., что на 12,7 тыс. руб. выше предыдущего прайса.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.