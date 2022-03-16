АвтоВАЗ с 16 марта вновь поднял цены на автомобили

С 16 марта АвтоВАЗ вновь поднимает цены на автомобили, пишет RCI News.

Напомним, что это уже второе повышение цен за месяц. И второе — с начала года.

16 марта завод снова перепишет цены на весь модельный ряд. Соответствующее дилерское письмо появилось в распоряжении издания.

Так, Granta Sedan с нынешних 684,9 тыс. руб. подорожает до 727,9 тыс. рублей (+43 тыс. руб.), Vesta Sedan "прибавит" 89 тыс. руб., XRAY - 97 тыс. рублей.

Largus с 1 076 900 подорожает до 1 208 900 рублей (+132 тыс. руб.), Niva Travel - +63 тыс. руб., Niva Legend будет стоить 818,9 тыс. руб. (+42 тыс. рублей).

Также АвтоВАЗ поднял цены и на техническое обслуживание. Рост цен на ТО-1, ТО-2 и ТО-3 для различных моделей варьируется в диапазоне от 1,3 тыс. руб. до 7,6 тыс. рублей. Для владельцев Largus ТО-6 обойдется в 44,9 тыс. руб., что на 12,7 тыс. руб. выше предыдущего прайса.