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Футбол Спорт

Судья верно не назначил пенальти в ворота "Крыльев" в матче с "Зенитом"

МОСКВА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) установила, что решение арбитра Антона Фролова не назначать пенальти в ворота "Крыльев Советов" в матче 21-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:1) признано правильным, пишет Чемпионат.com.

Напомним, что "Зенит" обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Антона Фролова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота "Крыльев Советов" на 9-й минуте матча.

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти. Решение ЭСК мотивировано тем, что "обороняющийся игрок команды "Крылья Советов" Александр Солдатенков в единоборстве с атакующим игроком команды "Зенит" Юри Алберто в собственной штрафной площади изначально использовал толчок плечом в плечо, соблюдая условия правильного толчка, а именно: мяч находился на игровом расстоянии, игрок имел зрительный контакт с мячом и вел борьбу за него, и единоборство не носило грубый характер. Потом его плечо соскользнуло в область груди по причине того, что игрок атаки развернул свое тело. Комиссия поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом моменте", — приводит текст решения официальный сайт РФС.

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