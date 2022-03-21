В Самаре почти "опасных" 300 крыш, с которых может сойти снег

В Самаре на сегодняшний день 297 крыш, которые в условиях интенсивной оттепели должны быть оперативно очищены. Об этом было сказано на планерке в администрации города.

Работы должны быть закончены по этим кровлям сегодня — завтра.

На собрании были рассмотрены произошедшие за неделю инциденты. Среди которых и сход наледи на жительницу Самары с дома на Молодогвардейской. Здание принадлежит управлению авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности. Несмотря на то, что организация должна сама контролировать состояние кровли, попросила и главу района проехать, посмотреть, исправлена ли эта ситуация.

Кроме того, город готовится к месячнику по благоустройству: обсудили планы по средникам и субботникам, высадке растений и пуску фонтанов. В четверг будет проведен первый штаб.