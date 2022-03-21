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Общество

В детском саду "Сосенки" при поддержке "ТОАЗа" появилась новая программа спортивных занятий

ТОЛЬЯТТИ. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот), один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и одно из градообразующих предприятий Тольятти, помог детскому саду "Сосенка" прибрести 85 единиц спортивного инвентаря для проведения физкультурно-оздоровительных занятий на свежем воздухе.

Фото: предоставлено компанией

Проведение мероприятий запланировано в рамках программы занятий "Спорт любить — здоровым быть", подготовленной педагогами детского сада. Ее цель — привить детям любовь к спорту: лыжам, скандинавской ходьбе, хоккею, футболу и другим.

Закупить необходимый инвентарь и материалы для занятий детский сад смог благодаря гранту, полученному в рамках благотворительной программы "Химия Добра" от Тольяттиазота. Лыжи, санки, шайбы и клюшки, палки для скандинавской ходьбы, ворота для хоккея и футбола — всё это помогает детям познакомиться с разными видами спорта и полюбить их.

18 марта прошло первое мероприятие программы — "Зимнее многоборье". В нем приняли участие дети старшего дошкольного возраста, их педагоги и приглашенные гости. В командах дети по маршрутным листам прошли станции, на каждой из которых им нужно было пройти эстафету или сыграть в игру. На станциях педагоги знакомили детей с правильной техникой выполнения упражнений, чтобы потом они могли самостоятельно заниматься различными видами спорта.

Соревнуясь в командах, участники смогли проявить ловкость, выносливость и смелость. Все получили заряд хорошего настроения и бодрости духа.

"Тольяттиазот всегда поддерживал и будет продолжать поддерживать все общественные инициативы, направленные на развитие физкультуры и детского спорта, а также пропаганду здорового образа жизни.  Как одно из градообразующих предприятий мы поддерживаем проекты, направленные на воспитание здорового поколения", - отметила Юлия  Петренко, заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ".

"Мы очень рады, что наш проект "Спорт любить — здоровым быть!" получил грант от ПАО "ТОАЗ", потому что он актуален как никогда. Ведь сегодня высокий темп современной жизни и высокий уровень компьютерных технологий, которые зачастую "засасывают" детей часами и сутками сидеть без движения перед экранами и телефонов, и мониторов компьютеров. А дети должны веселиться на свежем воздухе с друзьями. Мы стремились, чтобы процесс освоения навыков и умений в зимних видах спорта стало для детей удовольствием", .- поделилась впечатлениями заведующая МБУ детский сад 147 "Сосенка" Халида Ибрагимова.

Отметим, что в данный момент открыт очередной этап сбора заявок на конкурс "Химия добра", который продлится до 1 июля 2022 года. Подробную информацию о программе, правила участия и анкету можно найти на сайте ПАО "ТОАЗ" в разделе "Социальная ответственность" — "Благотворительность и поддержка региона" — "Химия добра".

Гид потребителя

Последние комментарии

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Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

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Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

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9 и 11классы не белеют?

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