В детском саду "Сосенки" при поддержке "ТОАЗа" появилась новая программа спортивных занятий

ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот), один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и одно из градообразующих предприятий Тольятти, помог детскому саду "Сосенка" прибрести 85 единиц спортивного инвентаря для проведения физкультурно-оздоровительных занятий на свежем воздухе.

Проведение мероприятий запланировано в рамках программы занятий "Спорт любить — здоровым быть", подготовленной педагогами детского сада. Ее цель — привить детям любовь к спорту: лыжам, скандинавской ходьбе, хоккею, футболу и другим.

Закупить необходимый инвентарь и материалы для занятий детский сад смог благодаря гранту, полученному в рамках благотворительной программы "Химия Добра" от Тольяттиазота. Лыжи, санки, шайбы и клюшки, палки для скандинавской ходьбы, ворота для хоккея и футбола — всё это помогает детям познакомиться с разными видами спорта и полюбить их.

18 марта прошло первое мероприятие программы — "Зимнее многоборье". В нем приняли участие дети старшего дошкольного возраста, их педагоги и приглашенные гости. В командах дети по маршрутным листам прошли станции, на каждой из которых им нужно было пройти эстафету или сыграть в игру. На станциях педагоги знакомили детей с правильной техникой выполнения упражнений, чтобы потом они могли самостоятельно заниматься различными видами спорта.

Соревнуясь в командах, участники смогли проявить ловкость, выносливость и смелость. Все получили заряд хорошего настроения и бодрости духа.

"Тольяттиазот всегда поддерживал и будет продолжать поддерживать все общественные инициативы, направленные на развитие физкультуры и детского спорта, а также пропаганду здорового образа жизни. Как одно из градообразующих предприятий мы поддерживаем проекты, направленные на воспитание здорового поколения", - отметила Юлия Петренко, заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ".

"Мы очень рады, что наш проект "Спорт любить — здоровым быть!" получил грант от ПАО "ТОАЗ", потому что он актуален как никогда. Ведь сегодня высокий темп современной жизни и высокий уровень компьютерных технологий, которые зачастую "засасывают" детей часами и сутками сидеть без движения перед экранами и телефонов, и мониторов компьютеров. А дети должны веселиться на свежем воздухе с друзьями. Мы стремились, чтобы процесс освоения навыков и умений в зимних видах спорта стало для детей удовольствием", .- поделилась впечатлениями заведующая МБУ детский сад 147 "Сосенка" Халида Ибрагимова.

Отметим, что в данный момент открыт очередной этап сбора заявок на конкурс "Химия добра", который продлится до 1 июля 2022 года. Подробную информацию о программе, правила участия и анкету можно найти на сайте ПАО "ТОАЗ" в разделе "Социальная ответственность" — "Благотворительность и поддержка региона" — "Химия добра".



