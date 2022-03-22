В облсуд поступили жалобы на оправдание директора ДК, около которого погиб ребенок

В понедельник, 21 марта, в Самарский областной суд поступили апелляционное представление прокуратуры и жалоба потерпевшей стороны на оправдательный приговор Кировского райсуда, вынесенный экс-директору ДК им. Литвинова Валерию Синцову. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, 1 сентября 2019 г. от колонны у здания ДК на площади им. Кирова отвалилась облицовочная плита, на которой повис мальчик. Плита упала на голову ребенку, и он погиб.

Директора ДК Валерия Синцова обвинил в халатности. По версии правоохранителей, он знал об аварийном состоянии облицовки, но ничего не сделал.

Мужчина не признал вину. По его словам, обслуживанием здания занимался подрядчик, который нес ответственность за содержание объекта. Кроме того, Синцов несколько лет просил средства на капремонт объекта культурного наследия, но ему отказывали. Ремонт начали только после гибели ребенка.

Также защита считала, что причиной падения плиты был допущенный строителями скрытый дефект, а обследовавшие объект специалисты не находили причин признать его аварийными.

30 декабря Кировский районный суд Самары вынес Синцову оправдательный приговор.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК по Самарской области Александру Воеводину предоставить подробный доклад о собранных доказательствах.

10 января 2022 г. прокуратура направила апелляционную жалобу на оправдательный приговор. И как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском областном суде, апелляционную жалобу подала и потерпевшая сторона.

21 марта материалы поступили для рассмотрения в апелляционную инстанцию Самарского областного суда. Дата заседания еще не назначена.