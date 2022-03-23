В Самарской области с апреля начнутся гарантийные осмотры дорог

С апреля в Самарской области начнутся ежегодные проверки гарантийных объектов дорожного строительства, отремонтированных с 2017 по 2021 гг., в том числе, в рамках дорожного нацпроекта, инициированного президентом страны Владимиром Путиным.
Осмотры дорог, в рамках гарантийных обязательств, позволяют своевременно проводить анализ содержания и эксплуатации дорожной сети и устранять дефекты за счет средств подрядных организаций.
В списке 2022 года — 142 участка реконструкции, капитального ремонта и ремонта дорог, общей протяженностью 959 км, из них 828 км (86%) приходится на долю объектов, приведенных к нормативу по нацпроекту.
Напомним, импульс нацпроекту дал приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", реализованный в 2017–2018 гг., в 36 регионах, в том числе в Самарской области. В тот период были отремонтированы такие крупнейшие транспортные артерии, как Красноглинское шоссе, въездные ворота в Самару — трасса Волжский — Курумоч — "Урал".
В 2019 г. дорожный нацпроект значительно расширил географию: его участниками стали 83 субъекта Российской Федерации и 104 городских агломерации в их составе.
В 2021 г. утвержден обновленный паспорт национального проекта, который теперь называется "Безопасные качественные дороги". Национальный проект ориентирован на достижение национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни".
Одними из задач, которые решаются в ходе реализации нацпроекта -являются применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов и создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения.
В ходе осмотров дорог по гарантийным обязательствам, самарским специалистам предстоит оценить обочины, откосы, барьерное ограждение, водопропускные трубы, средства организации дорожного движения, состояние путепроводов и дорожного покрытия.
Комплексная проверка качества всех гарантийных объектов осуществляется традиционно два раза в год — весной и осенью. Комиссионные осмотры гарантийных дорог проводятся с составлением актов и фотофиксацией и продлятся до мая текущего года. По зафиксированным дефектам подрядным организациям выдадут предписание об их устранении. Срок устранения выявленных недостатков по дорожному нацпроекту — 30 мая.
Отметим, в соответствии с условиями государственных контрактов, в течение гарантийного срока подрядные организации устраняют дефекты за свой счет. Срок гарантии на дорожное покрытие — 5 лет, на разметку термопластиком — 1 год.
Осмотры и проверки пройдут во всех муниципальных районах Самарского области, в том числе в городских округах Самаре и Тольятти. Работы будут осуществляться силами Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, кроме того задействуют специалистов ГКП Самарской области АСАДО, дорожно-эксплуатационных управлений в районах, а в случаях проверки объектов дорожного нацпроекта — с привлечением специалистов ФКУ "Поволжуправтодор".
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что в последние годы из федерального и регионального бюджетов выделяются колоссальные средства на ремонт дорожной сети, в том числе муниципальных дорог. Такой поддержки на цели дорожного ремонта местные бюджеты ранее не получали. Вместе с тем властям на местах стоит уделять особое внимание работам по содержанию дорог, чтобы отремонтированные участки как можно дольше прослужили людям.
Последние комментарии
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.