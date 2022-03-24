Тольяттинец пошел в магазин с найденной на улице фальшивой купюрой

В Тольятти полицейские задержали местного жителя по подозрению в попытке сбыть поддельную купюру. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

40-летний мужчина пытался расплатиться в магазине 5-тысячной купюрой. Администратору торговой точки банкнота показалось подозрительной, и он вызвал полицию. Сотрудника магазина смутили яркий цвет и нечеткость серийного номера на купюре.

Экспертиза подтвердила, что деньги поддельные. Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ ("Сбыт поддельных денег"), мужчину отправили под домашний арест.

Задержанный рассказал, что нашел купюру на улице, понял что она поддельная, но все равно решил расплатиться ей в магазине.