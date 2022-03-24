Тольяттинец пошел в магазин с найденной на улице фальшивой купюрой

В Тольятти полицейские задержали местного жителя по подозрению в попытке сбыть поддельную купюру. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
40-летний мужчина пытался расплатиться в магазине 5-тысячной купюрой. Администратору торговой точки банкнота показалось подозрительной, и он вызвал полицию. Сотрудника магазина смутили яркий цвет и нечеткость серийного номера на купюре.
Экспертиза подтвердила, что деньги поддельные. Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ ("Сбыт поддельных денег"), мужчину отправили под домашний арест.
Задержанный рассказал, что нашел купюру на улице, понял что она поддельная, но все равно решил расплатиться ей в магазине.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост