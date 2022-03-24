Госавтоинспекция Самарской области призывает родителей напомнить о ПДД своим детям

Приближаются весенние каникулы, в этой связи Госавтоинспекция Самарской области призывает родителей усилить контроль за передвижением своих детей и напомнить им о ПДД.

Только накануне в Самарской области два ребенка-пешехода получили тяжелые травмы в результате ДТП. В одном случае 11-летний мальчик, возвращаясь из школы домой, переходил проезжую часть в Самаре в неустановленном месте, в нескольких метрах от пешеходного перехода. В результате водитель легкового автомобиля допустил на него наезд.

В другом случае, в Ставропольском районе области, также 11-летний мальчик, направляясь на тренировку, внезапно выбежал на проезжую часть, где был сбит водителем отечественного автомобиля.

Оба ребенка находятся в тяжелом состоянии в лечебных учреждениях.

Областная Госавтоинспекция обращает внимание родителей - ребенок на дороге беззащитен, особенно тогда, когда с ним нет взрослых. Не каждый из них может верно оценить дорожную ситуацию и распознать опасность.