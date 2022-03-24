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Общество

Госавтоинспекция Самарской области призывает родителей напомнить о ПДД своим детям

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Приближаются весенние каникулы, в этой связи Госавтоинспекция Самарской области призывает родителей усилить контроль за передвижением своих детей и напомнить им о ПДД.

Только накануне в Самарской области два ребенка-пешехода получили тяжелые травмы в результате ДТП. В одном случае 11-летний мальчик, возвращаясь из школы домой, переходил проезжую часть в Самаре в неустановленном месте, в нескольких метрах от пешеходного перехода. В результате водитель легкового автомобиля допустил на него наезд.

В другом случае, в Ставропольском районе области, также 11-летний мальчик, направляясь на тренировку, внезапно выбежал на проезжую часть, где был сбит водителем отечественного автомобиля.
Оба ребенка находятся в тяжелом состоянии в лечебных учреждениях.

Областная Госавтоинспекция обращает внимание родителей - ребенок на дороге беззащитен, особенно тогда, когда с ним нет взрослых. Не каждый из них может верно оценить дорожную ситуацию и распознать опасность.

  • Сделайте все необходимое, чтобы в вашу семью не пришла беда. Не допускайте бесконтрольного пребывания на прогулке подростков и детей младшего возраста.
  • Прежде чем отпускать несовершеннолетнего на самостоятельную прогулку, убедитесь, что ребенок соблюдает правила безопасности, внимателен и может самостоятельно ориентироваться в дорожной обстановке.
  • Госавтоинспекцией на постоянной основе проводится комплекс мер по профилактике ДТП с участием несовершеннолетних. Но в работе по предупреждению детской дорожной аварийности должны активно участвовать и родители.
  • Обратите внимание ребенка, что если он переходит дорогу по пешеходному переходу, даже регулируемому, на разрешающий "зеленый" сигнал светофора, необходимо обязательно убедиться, что все машины остановились и готовы пропустить.
  • Объясните ребенку, что пешеходный переход не может полностью гарантировать безопасного перехода проезжей части. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Иначе вы научите его спешить там, где надо наблюдать и соблюдать правила безопасности.
  • Учите детей смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.
  • Составьте "Безопасный маршрут" от дома до школы и обратно, ведь еще немного - и каникулы закончатся. Помните, необходимо выбрать не самый короткий, а самый безопасный путь. Несколько раз пройдите этот маршрут вместе с сыном или дочерью и убедитесь, что ребенок твердо усвоил его.

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Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

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Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

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