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Александр Хинштейн разъяснил ситуацию с логотипами Facebook и Instagram

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Продукция с логотипами соцсетей Facebook и Instagram, произведенная до вступления в силу решения суда о признании владеющей ими компании Meta экстремистской организацией, может продаваться без последствий. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил депутат Государственной думы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.

"Признание экстремистской организацией - вызвало тревогу у многих отечественных производителей и ритейлеров. Люди не понимают, надо ли им срочно сейчас удалять логотипы Facebook и Instagram с упаковок и будут ли они за это отвечать. Специально обсудил сегодня эту проблему с руководством Генпрокуратуры. Позиция надзорного ведомства - однозначна: вся продукция, произведенная ДО вступления в силу судебного решения по Meta, может спокойно реализовываться без опаски. Какой-либо ответственности - это не влечет", - написал депутат.

По его словам, у бизнеса с учетом того, что Meta очевидно будет оспаривать решение суда во второй инстанции, есть как минимум несколько недель, чтобы привести свой товар в соответствие с требованиями закона.

Напомним, Тверской суд Москвы 21 марта по иску Генпрокуратуры запретил работу американской компании Meta Platforms Inc. из-за экстремистской деятельности, в частности, призывов к протестам и насилию против российских военных на Украине.

Гид потребителя

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