Александр Хинштейн разъяснил ситуацию с логотипами Facebook и Instagram

Продукция с логотипами соцсетей Facebook и Instagram, произведенная до вступления в силу решения суда о признании владеющей ими компании Meta экстремистской организацией, может продаваться без последствий. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил депутат Государственной думы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.
"Признание экстремистской организацией - вызвало тревогу у многих отечественных производителей и ритейлеров. Люди не понимают, надо ли им срочно сейчас удалять логотипы Facebook и Instagram с упаковок и будут ли они за это отвечать. Специально обсудил сегодня эту проблему с руководством Генпрокуратуры. Позиция надзорного ведомства - однозначна: вся продукция, произведенная ДО вступления в силу судебного решения по Meta, может спокойно реализовываться без опаски. Какой-либо ответственности - это не влечет", - написал депутат.
По его словам, у бизнеса с учетом того, что Meta очевидно будет оспаривать решение суда во второй инстанции, есть как минимум несколько недель, чтобы привести свой товар в соответствие с требованиями закона.
Напомним, Тверской суд Москвы 21 марта по иску Генпрокуратуры запретил работу американской компании Meta Platforms Inc. из-за экстремистской деятельности, в частности, призывов к протестам и насилию против российских военных на Украине.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.