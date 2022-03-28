Самарчанка, уклонявшаяся от исправительных работ за алименты, отправится в колонию

Почти месяц проведет в колонии-поселении жительница Самары, уклонявшаяся от исправительных работ, назначенных ей за долги по алиментам.

По решению суда женщина должна была перечислять часть своего дохода на воспитание несовершеннолетнего ребенка. Мать-алиментщица умышленно уклонялась от своих прямых родительских обязательств и накопила долг в размере 700 тыс. рублей.

Нарушительницу привлекли к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Суд назначил женщине наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев. Однако должница выводов для себя не сделала. Более того, позволяла себе частые прогулы без уважительных причин, тем самым нарушая порядок отбывания наказания.

Сотрудники ФССП совместно с полицией задержали прогульщицу и доставили ее в отделение судебных приставов Самарского района, где был подготовлен документ о замене исправительных работ более строгим наказанием.

Суд, рассмотрев материалы дела, заменил исправительные работы на лишение свободы сроком на 28 дней. Женщину взяли под стражу и отправили в колонию-поселение.