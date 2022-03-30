Защитник "Крыльев" Юрий Горшков: Ничего не знаю про интерес "Спартака"

Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков прокомментировал информацию об интересе "Спартака".

В ноябре прошлого года сообщалось, что "Спартак" рассматривает Горшкова как замену бразильцу Айртону, а 29 марта "Евро-футбол" вновь написал о том, что красно-белые заинтересованы в приобретении 23-летнего защитника.

"Ничего не знаю про интерес "Спартака". Готовлюсь к матчу с "Уфой", - сказал Горшков корреспонденту "РБ Спорт".

По данным "РБ Спорт", разговоры идут пока лишь на уровне представителей футболиста. Между "Спартаком" и "Крыльями" переговоров еще нет. В случае трансфера московскому клубу нужно будет заплатить самарцам около 100 млн руб. - сумма прописана в качестве отступных в контракте Горшкова.

Юрий Горшков является воспитанником "Чертаново". Выступает за "Крылья Советов" с августа 2020 года. Контракт футболиста действует до июля 2023 года. В текущем сезоне чемпионата России Горшков отыграл в 20 матчах, записав в свой актив один гол и три результативные передачи.