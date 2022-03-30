Рекультивацию земель в районе Рождествено выполнят в рамках нацпроекта "Экология"

К рекультивации земель около села Рождествено, загрязненных отходами спиртового производства, приступят в 2023 году. Работы будут выполнены в рамках национального проекта "Экология". Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете. Эта тема стала основной на совещании, которое провел первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Во встрече приняли участие руководители областного министерства лесного хозяйства, природопользования и охраны окружающей среды, министерства энергетики и ЖКХ, регионального управления МЧС, глава Волжского района Евгений Макридин.

Свалка органических отходов на самарском правобережье Волги образовалась в результате многолетней деятельности Рождественского спиртового завода, который начал работу еще в XIX веке. В 2013 г. предприятие было закрыто. Площадь проблемной территории составляет 42,2 гектара.

В последние годы к объекту на территории Рождествено приковано внимание экологов, жителей региона, областных властей. Рассматривались различные варианты решения вопроса, самарские ученые предлагали несколько вариантов рекультивации загрязненного участка.

В настоящее время план по очистке земель вошел в проект "Оздоровление Волги", реализуемый в рамках нацпроекта "Экология". На совещании у первого вице-губернатора обсудили важнейшие условия начала работ: это установление зон затопления и подтопления Саратовского водохранилища на территории Рождествено, последующее утверждение генерального плана сельского поселения и включение проблемного участка в его границы.

Председатель областного правительства поручил ускорить работы по оформлению земли и завершить все необходимые процедуры в трехмесячный срок.

Напомним, проект рекультивации разрабатывали специалисты Самарского государственного технического университета. Предполагается, что барда на месте будет компостирована с принудительной аэрацией и переработана таким образом в почву.