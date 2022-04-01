Сотрудника департамента лесного хозяйства Самарской области будут судить за взятку

Завершилось расследование уголовного дела руководителя управления охраны, защиты и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства областного Минлесхоза и лесничего ГКУ "Самарские лесничества". Их обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в октябре 2021 г. министерство заключило с ООО договор на продажу древесины, полученной после изъятия участков под строительство моста через Волгу. По условиям договора покупатель должен был вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней. В противном случае покупатель должен был выплачивать продавцу неустойку за каждый день просрочки.

В ноябре руководитель ООО понял, что вывезти товар в срок не получится, и попросил знакомого лесничего передать взятку 100 тыс. рублей. Мужчина согласился посодействовать за 50 тыс. рублей. Обвиняемых задержали в декабре 2021 года.

Уголовное дело в ближайшее время направят в суд.