Сотрудника департамента лесного хозяйства Самарской области будут судить за взятку

Завершилось расследование уголовного дела руководителя управления охраны, защиты и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства областного Минлесхоза и лесничего ГКУ "Самарские лесничества". Их обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в октябре 2021 г. министерство заключило с ООО договор на продажу древесины, полученной после изъятия участков под строительство моста через Волгу. По условиям договора покупатель должен был вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней. В противном случае покупатель должен был выплачивать продавцу неустойку за каждый день просрочки.
В ноябре руководитель ООО понял, что вывезти товар в срок не получится, и попросил знакомого лесничего передать взятку 100 тыс. рублей. Мужчина согласился посодействовать за 50 тыс. рублей. Обвиняемых задержали в декабре 2021 года.
Уголовное дело в ближайшее время направят в суд.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост