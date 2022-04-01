Двух сотрудников самарского ДУИ будут судить за махинации с муниципальным жильем

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение двум бывшим сотрудникам городского департамента управления имуществом. Им вменяют неисполнение решения суда и злоупотребление полномочиями.
По версии следствия, замруководителя ДУИ с 2016 по 2021 г. не исполнил вступившие в силу решения суда о предоставлении жилья двум инвалидам.
Отказывая сиротам и инвалидам, имеющим внеочередное право на предоставление жилья, он незаконно изменил статус двух помещений и предоставил их людям, с которыми нельзя заключать договоры социального найма. Позже квартиры приватизировали и оформили в частную собственность.
Одну из махинаций с квартирой, преданной родственнице чиновника, обвиняемый провернул вместе с замруководителя управления по жилищным вопросам.
В результате преступлений были нарушены права 68 детей-сирот, трех семей с детьми-инвалидами и двух семей — жителей аварийных домов. Все они имели право на внеочередное получение жилья.
Ранее обвиняемые муниципальные служащие были уволены в связи с утратой доверия.
Уголовное дело направили в Ленинский районный суд для рассмотрения.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост