Двух сотрудников самарского ДУИ будут судить за махинации с муниципальным жильем

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение двум бывшим сотрудникам городского департамента управления имуществом. Им вменяют неисполнение решения суда и злоупотребление полномочиями.

По версии следствия, замруководителя ДУИ с 2016 по 2021 г. не исполнил вступившие в силу решения суда о предоставлении жилья двум инвалидам.

Отказывая сиротам и инвалидам, имеющим внеочередное право на предоставление жилья, он незаконно изменил статус двух помещений и предоставил их людям, с которыми нельзя заключать договоры социального найма. Позже квартиры приватизировали и оформили в частную собственность.

Одну из махинаций с квартирой, преданной родственнице чиновника, обвиняемый провернул вместе с замруководителя управления по жилищным вопросам.

В результате преступлений были нарушены права 68 детей-сирот, трех семей с детьми-инвалидами и двух семей — жителей аварийных домов. Все они имели право на внеочередное получение жилья.

Ранее обвиняемые муниципальные служащие были уволены в связи с утратой доверия.

Уголовное дело направили в Ленинский районный суд для рассмотрения.