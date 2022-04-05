Российские автолюбители жалуются на компании, навязывающие помощь на дорогах

Компания "Роуд Траст" Артема Смирнова обещает поддержку в случае поломки машины, но при возникновении реальных проблем помощь автолюбителям получить не удается, пишет "Комсомольская правда".

Издание отмечает, что опция "помощь на дороге" от данной компании реализуется через автосалоны. "В ситуации с резким ростом цен каждая дополнительная услуга, навязываемая в автосалоне, воспринимается достаточно болезненно. Особенно, когда на деле эта услуга может оказаться банальным мошенничеством, которым в пору уже заниматься не ФАС, а правоохранительным органам", — пишет "КП".

СМИ приводит несколько историй клиентов "Роуд Траста". Так, Василий Селиванов из Казани, заключил договор с компанией, покупая автомобиль, основным пользователем которого должна была стать его дочь. Однако, когда у нее случилась поломка на трассе, вызывать оплаченную помощь от "Роуд Траст" так и не получилось, и пришлось самостоятельно заказывать эвакуатор.

"В октябре прошлого 2021 года купил автомобиль жене в Глазурите. Часть денег — автокредит. Так как жена будет ездить часто одна с ребенком, по предложению менеджера заключил договор на техобслуживание от Роуд Траста. В итоге, когда было нужно, жена не могла дозвониться до этих уродов!!! А я был в командировке. Она простояла на трассе с грудным ребенком и неработающим автомобилем 2 часа на морозе, пока до нее не доехал мой брат, которому пришлось срочно все бросать и ехать их спасать. Никакой помощи и даже извинений от Роуд Траста. Не пойму, за что я заплатил им деньги", — приводит издание историю еще одного разочарованного клиента.

Фирм, предлагающих подобные услуги в стране не мало. По данным некоторых СМИ, навязывание в автосалонах договоров с услугой "помощь на дорогах" входит в число наиболее популярных схем развода покупателей, а адвокаты берутся разъяснять как отказаться от таких услуг при покупке машины или оспорить подобный кабальный договор после ее покупки, даже если сделка заключалась в кредит.

"Проблема лишь в том, что о консультации у юриста автовладельцы задумываются лишь после того, как уже попали в критическую ситуацию и поняли, что их обманули, а мошенники пользуются моментом уже сейчас, когда на взлете цен покупателю некогда задуматься и проанализировать навязываемую автосалоном услугу", — пишет "Комсомольска правда".

Фирмы, действующие по той же схеме, с идентичными сайтами и набором услуг, есть практически во всех регионах страны. Причем часто руководителем их является или являлся Артем Валерьевич Смирнов.

Услуги подобных компаний обходятся клиентам в круглые суммы — 49 тыс. или даже 166 тыс. рублей. За них автолюбители получают такие услуги как вызов такси с места ДТП, справка из Гидрометцентра, консультация автомеханика по телефону. При этом отмечается, что договор эти три услуги на Ozon стоит всего 1 тыс. рублей.

"Как эта сеть распространила влияние практически на всю страну? — задается вопросом "КП". — Причем фактически его посредниками становятся автосалоны и банки. Все начинается с того, что, либо автосалон отказывается продавать машину без покупки дорогого и не нужного клиенту договора, либо банк отказывается без этого выдавать кредит. Во всяком случае именно об этом пишут в сетях автовладельцы. Формально автосалоны и банки не несут ответственности за его работу, но выставляя подобные требования, очевидно, кладут в свой бюджет большие деньги, фактически становясь. А ведь речь идет о солидных банках, репутация которых выглядит не лучшим образом, когда они оказываются замешаны в скандал из-за подобных сделок. Или они не знают о репутации Смирнова и его компаний на рынке, о которой так много отзывов автовладельцев?"

Поверить в это не просто, но возможно этим заинтересуются ФАС и правоохранительные органы, которым в нынешних социально-экономических условиях придется разбираться с подобными дельцами, чья деятельность ведет к дестабилизации российского автомобильного рынка и так серьезно пострадавшего от санкций, выражает надежду издание.