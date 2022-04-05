Самарский облсуд снизил срок бывшему топ-менеджеру ПТС

Во вторник, 5 апреля, апелляционная инстанция Самарского областного суда изменила приговор, вынесенный бывшему исполнительному директору АО "Предприятие тепловых сетей" (ПТС) Айдару Ильясову за коммерческий подкуп. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, в ноябре 2019 г. начальник первого сетевого района "ПТС", состоявший в сговоре с исполнительным директором, получил от инженера ООО коммерческого подкупа 70 тыс. руб. — часть от общей суммы 150 тыс. рублей. За эти деньги фирма должна была получить разрешение на подключение строящегося объекта к теплоснабжению без необходимых процедур.

Кроме того, в 2019 г. бывший исполнительный директор получил от сотрудника филиала РЖД не менее 260 тыс. руб. (часть от 1,2 млн рублей). За эти деньги он должен был "закрыть глаза" на незаконное изменение теплосетей.

Обвиняемые полностью признали вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Ленинский районный суд признал исполнительного директора "ПТС" виновным в двух фактах коммерческого подкупа и назначил ему четыре с половиной года колонии строгого режима и штраф 5 млн рублей.

7 мая апелляционная инстанция не стала менять приговор. Шестой кассационный суд в ноябре 2021 г. отменил апелляционное определение облсуда и направил уголовное дело на новое рассмотрение в эту инстанцию.

5 апреля апелляционная инстанция Самарского облсуда изменила приговор районного суда. Айдару Ильясову исключили из приговора дополнительные наказания: штраф и лишение права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в организациях, связанных с теплоснабжением. Кроме того, ему снизили на три месяца, то есть назначили четыре года и три месяца.