Кассационный суд отменил апелляционное определение по делу бывшего топ-менеджера ПТС

Во вторник, 9 ноября, Шестой кассационный суд отменил апелляционное определение Самарского областного суда по делу бывшего исполнительного директора АО "Предприятие тепловых сетей" (ПТС) Айдара Ильясова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, в ноябре 2019 г. начальник первого сетевого района "ПТС", состоявши в сговоре с исполнительным директором, получил от инженера ООО часть коммерческого подкупа - 70 тыс. руб. от общей суммы 150 тыс. рублей. За эти деньги фирма должна была получить разрешение на подключение строящегося объекта к теплоснабжению без необходимых процедур.

Кроме того, следствие полагает, что в 2019 г. Ильясов получил от сотрудника филиала "РЖД" через посредника не менее 260 тыс. руб. (часть от 1,2 млн рублей). За эти деньги он должен был "закрыть глаза" на незаконное изменение теплосетей.

Обвиняемые полностью признали вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Исполнительного директора "ПТС" Ленинский районный суд признал виновным в двух фактах коммерческого подкупа и назначил ему четыре с половиной года заключения в колонии строгого режима со штрафом 5 млн рублей. 7 мая апелляционная инстанция рассмотрела жалобу на этот приговор и не стала менять его.

Адвокаты Ильясова подали кассационные жалобы приговор и апелляционное определение облсуда. В итоге Шестой кассационный суд отменил апелляционное определение Самарского облсуда и направил уголовное дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.