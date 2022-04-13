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Верховный Суд не станет рассматривать жалобы на приговор экс-руководителю регионального ФКР

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Верховный Суд РФ изучил кассационные жалобы на приговор Ленинского райсуда Самары, вынесенный в октябре 2020 г. бывшему главе регионального ФКР Михаилу Архипову и его брату Алексею, и отказал в передаче их на рассмотрение. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ВС РФ.

Напомним, Михаила Архипова задержали вместе с братом Алексеем Архиповым 31 июля 2018 г. сотрудники ФСБ. Мужчин обвиняли в 11 эпизодах коммерческого подкупа и посредничества в нем. По версии следствия, с 2016 по 2018 г. врио руководителя фонда Михаил Архипов через брата получил от директоров 11 строительных компаний более 36 млн руб. за приемку работ и перечисление оплаты.

Ленинский райсуд в октябре 2020 г. назначил Михаилу Архипову 10 лет колонии строгого режима и штраф 40 млн руб., Алексею Архипову — шесть с половиной лет в колонии общего режима и штраф 25 млн рублей.

7 апреля 2021 г. апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила этот приговор без изменений.

24 ноября Шестой кассационный суд частично изменил приговор. Алексея Архипова освободили от наказания за одно преступление — по ч. 1 ст. 204.1 УК РФ ("Посредничество в коммерческом подкупе") за истечением срока давности. В итоге суд окончательно назначил Алексею Архипову шесть лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 25 млн рублей. В остальном приговор Ленинского районного суда оставили без изменения.

Позже адвокаты Архиповых подали жалобы в Верховный Суд РФ. В итоге ВС жалобы изучил и отказался рассматривать их в судебном заседании.

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