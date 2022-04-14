В Доме Шабаева в Самаре могут открыть центр детского творчества

В "Доме Шабаева" на ул. Куйбышева, 81 может появиться центр детского творчества, сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.
Сегодня объект культурного наследия построенный в XIX в. находится в плачевном состоянии. Несмотря на то, что к ЧМ-2018 отреставрировали фасад и кровлю здания, внутри он буквально трещит по швам: полы проваливаются, а штукатурка на стенах изрядно облупилась.
По задумке главы департамента культуры и молодежной политики Самары Татьяны Шестопаловой после реставрации здесь можно будет организовать экспозиционные площадки и выставочные пространства, а также создать "креативный кластер" для молодежи: так называемые детские мануфактуры, где подрастающее поколение будут обучать рисованию, лепке и различным видам творчества.
Александр Хинштейн идею поддержал, отметив, что в Самаре существует острый дефицит образовательных центров для детей. Депутат поможет с поиском источников финансирования из внебюджетных источников.
Последние комментарии
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((