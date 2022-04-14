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Архитектура Культура

В Доме Шабаева в Самаре могут открыть центр детского творчества

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В "Доме Шабаева" на ул. Куйбышева, 81 может появиться центр детского творчества, сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Фото: http://hinshtein.ru

Сегодня объект культурного наследия построенный в XIX в. находится в плачевном состоянии. Несмотря на то, что к ЧМ-2018 отреставрировали фасад и кровлю здания, внутри он буквально трещит по швам: полы проваливаются, а штукатурка на стенах изрядно облупилась.

По задумке главы департамента культуры и молодежной политики Самары Татьяны Шестопаловой после реставрации здесь можно будет организовать экспозиционные площадки и выставочные пространства, а также создать "креативный кластер" для молодежи: так называемые детские мануфактуры, где подрастающее поколение будут обучать рисованию, лепке и различным видам творчества.

Александр Хинштейн идею поддержал, отметив, что в Самаре существует острый дефицит образовательных центров для детей. Депутат поможет с поиском источников финансирования из внебюджетных источников.

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