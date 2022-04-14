В центре Самары водитель Volkswagen сбил столб

Днем 14 апреля, по предварительным данным, на перекрестке улиц Фрунзе и Комсомольской произошло ДТП, при котором пострадала дорожная инфраструктура. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Судя по фотографиям очевидцев, в аварии участвовала легковушка, с эмблемой делимобиля. Ее передняя часть сильно повреждена. Также сбито одна опора уличного освещения и повреждена другая.

По данным регионального ГУ МВД, в 13:10 26-летний водитель Volkswagen Polo двигался по ул. Фрунзе со стороны ул. Комсомольской. Напротив дома № 28 он врезался фонарный столб.

Пострадавшего автомобилиста доставили в больницу.

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД.