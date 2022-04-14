В центре Самары водитель Volkswagen сбил столб

Днем 14 апреля, по предварительным данным, на перекрестке улиц Фрунзе и Комсомольской произошло ДТП, при котором пострадала дорожная инфраструктура. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Судя по фотографиям очевидцев, в аварии участвовала легковушка, с эмблемой делимобиля. Ее передняя часть сильно повреждена. Также сбито одна опора уличного освещения и повреждена другая.
По данным регионального ГУ МВД, в 13:10 26-летний водитель Volkswagen Polo двигался по ул. Фрунзе со стороны ул. Комсомольской. Напротив дома № 28 он врезался фонарный столб.
Пострадавшего автомобилиста доставили в больницу.
На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...