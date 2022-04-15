Момент ДТП с каршеринговым Volkswagen попал на видео

Момент столкновения Volkswagen со столбом на ул. Фрунзе попал на запись авторегистратора очевидца ДТП.
Напомним, что авария произошла в четверг, 14 апреля. 26-летний водитель Volkswagen Polo врезался в столб.
Из размещенных в соцсетях видео с опросом водителя следует, что сам водитель практически не пострадал - у него "шишка на лбу и царапины". На вопрос о том, употреблял ли он алкогольные напитки, мужчина ответил, что не помнит, а на вопрос о наркотиках не стал отвечать вовсе.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...