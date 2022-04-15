Момент ДТП с каршеринговым Volkswagen попал на видео

Момент столкновения Volkswagen со столбом на ул. Фрунзе попал на запись авторегистратора очевидца ДТП.

Напомним, что авария произошла в четверг, 14 апреля. 26-летний водитель Volkswagen Polo врезался в столб.

Из размещенных в соцсетях видео с опросом водителя следует, что сам водитель практически не пострадал - у него "шишка на лбу и царапины". На вопрос о том, употреблял ли он алкогольные напитки, мужчина ответил, что не помнит, а на вопрос о наркотиках не стал отвечать вовсе.