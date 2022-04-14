В Самарской области возбудили очередное уголовное дело о мошенничестве в сфере профподготовки

В Кинеле Самарской области расследуют уголовное дело директора частного учреждения дополнительного профессионального образования. Женщину подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, с февраля по декабрь 2020 г. в рамках госконтракта по профподготовке и переподготовке безработных директор представила самарскому центру занятости фиктивную лицензию и поддельные документы об организации учебного процесса. В результате фирма незаконно получила более 800 тыс. рублей.
Ранее в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по аналогичному факту хищения. Тогда на счета фирмы поступили 426 тыс. руб. за профессиональную переподготовку в рамках нацпроекта.
Последние комментарии
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.