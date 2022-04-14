В Самарской области возбудили очередное уголовное дело о мошенничестве в сфере профподготовки

В Кинеле Самарской области расследуют уголовное дело директора частного учреждения дополнительного профессионального образования. Женщину подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, с февраля по декабрь 2020 г. в рамках госконтракта по профподготовке и переподготовке безработных директор представила самарскому центру занятости фиктивную лицензию и поддельные документы об организации учебного процесса. В результате фирма незаконно получила более 800 тыс. рублей.

Ранее в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по аналогичному факту хищения. Тогда на счета фирмы поступили 426 тыс. руб. за профессиональную переподготовку в рамках нацпроекта.