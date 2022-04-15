Администратор приюта "ФлагманВет": Корень проблемы бездомных животных - отсутствие культуры собаководства

С 1 апреля в Самаре сменился подрядчик по отлову бродячих животных. Теперь им по системе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возвращение) занимается компания "ФлагманВет". Администратор ее приюта для отловленных животных и волонтер Александр Масленников в интервью рассказал о том, как организована работа и в каких условиях содержатся собаки.

- С чего началась ваша волонтерская деятельность?

- Все началось с того, что я забрал собаку с передержки. Какая-то женщина занималась разведением доберманов и на время пристроила к себе таксу. Я пришел к ним что-то подключать, увидел эту собаку и забрал. Она у меня жила четыре года и, пока меня не было дома, грызла все вокруг - у нее была зооагрессия, потому что доберманы приучили ее бить первой, иначе она могла получить сама.

У меня характер такой, что я никогда не выкину собаку и не сдамся, поэтому я брал все эти траты на себя.

А на одной из встреч выпускников моя одноклассница Саша Семенова сообщила, что скоро получит диплом кинолога. Я рассказал ей о том, какие проблемы есть у моей собаки, и для меня стало открытием, что на самом деле это решается просто.

- И вы предложили Александре создать проект "Вот он пес"?

- Тогда я занимался волонтерством по программе "Прикосновение" и организовывал мероприятия. В тот момент я отошел от этого и решил немного отдохнуть морально. Думал, как вырасти из волонтера и перейти в собственный проект. Тогда позвонил Александре и сказал, что у меня есть фонд, с которым я дружу, есть связи с разными людьми, умение организовывать мероприятия, но я не кинолог и сам не потяну.

Удачно сложилось, что Саша еще и специалист по дизайну. Она заняла место главного редактора, дизайнера и главного эксперта проекта, а я начал все организовывать, согласовывать и проводить.

Мы запустились 8 августа 2021 года. За это время мы взяли около восьми интервью у разных специалистов, выиграли резиденцию "Strelka Hall" и раз в две недели проводим там бесплатные семинары, куда приглашаем зоопсихологов, кинологов и волонтеров. Любой человек может прийти туда, задать вопрос и почерпнуть для себя что-то. Потом начали организовывать зоофестивали.

- Я знаю, что в вашем проекте "Вот он пес" есть система консультаций с кинологами для людей, которые взяли собаку из приюта. Расскажите о ней подробнее, пожалуйста.

- В нашем проекте "Вот он пес" мы запустили такую систему, что если человек берет собаку из приюта, то он получает одну бесплатную консультацию с кинологом. То есть люди берут собаку, какое-то время следят за ее поведением и записывают, что их беспокоит, а потом на занятии с кинологом это обсуждают и ищут решение. Кинологи прописывают под каждую собаку пакет действий и занятий, чтобы убрать эти недочеты. Это называется коррекцией поведения.

- Многие предпочитают брать щенков, считая, что их несложно воспитать. Можно ли скорректировать поведение уже взрослой собаки?

- Понятное дело, что когда это щенок, то это белый лист и ты пишешь на нем то, что тебе нужно. Когда же у нас взрослая собака, то с этим тоже нет проблем. У каждой породы собак есть свои особенности, просто нужно найти подход.

Руководитель ветклиники "ФлагманВет": "Нам жизненно необходимо импортозамещение" Инна Тарасенко, руководитель приюта и клиники для животных "ФлагманВет" - о том, как отразились санкции против РФ на работе ветеринарных клиник, какое будущее ожидает приюты для безнадзорных животных.

- Как получилось, что вы стали частью команды ОСВВ?

- Важным моментом стал фестиваль "Друг человека", который организовывается в "Экспо-Волге". Инна Тарасенко, которая является директором "ФлагманВета", позвонила мне и попросила помочь с организацией. Мы устроили трюки с собаками, ярмарку для животных и пригласили музыкантов.

Позже Инна мне позвонила и попросила съездить с ней в Козелки, больше ничего не сказав. Когда я приехал, она мне предложила войти в команду людей, которые будут заниматься программой ОСВВ, и стать администратором по технической и материальной части. Моей задачей стало следить, чтобы все, кто поступает, были накормлены и напоены, а в вольерах было чисто и убрано.

Я думал где-то три часа. Это было мое самое быстрое решение в жизни. На тот момент я уже планировал уволиться, потому что искал другую работу. Все бросил и вот со второго числа я тут.

- Как вы считаете, в чем причина такого большого количества бродячих собак?

- Много, к сожалению, случаев, когда собак бросают люди. Главная проблема, на мой взгляд, заключается в этом. Это происходит из-за отсутствия понимания, как взаимодействовать с собакой. Отсутствует культура собаководства, и потом из этого все выливается. Люди допускают "самовыгул", что строжайше запрещено. Некоторые еще и выпускают нестерилизованных собак, что в дальнейшем приводит к появлению новых щенков. И весь город в собаках.

Выгуливают без поводков и бирок. Всегда прошу надеть на собаку поводок и второй дополнительный ошейник, это может быть даже веревочка какая-то, на которой должен быть закреплен адресник. Потому что бывают экстремальные случаи, когда ошейник рвется, и собака убегает без информации о владельце.

- Много ли таких сбежавших домашних собак к вам попадает?

- Люди могут говорить, что животное у них никогда не убегало, но у меня каждый день поступают собаки, на которых я смотрю и понимаю, что она домашняя. Она может испугаться любого громкого звука, какой-то ситуации нетипичной для нее. Я сам был свидетелем такого, когда собака убежала, и помогал ее ловить. Животное было обучено, оно прекрасно все понимало, было абсолютно не пугливым, но убежало, испугавшись звуков ДТП, произошедшего рядом, когда хозяин с ней переходил дорогу.

- Что нужно сделать, чтобы на улицах Самары стало меньше бродячих собак?

- Когда у нас будут все стерилизованы, популяция бездомных собак снизится. Необходима работа с населением. Собака - это большая ответственность, и прежде чем ее брать, нужно серьезно подготовиться. Мы разработали специальные листовки, в которых написано, что первично необходимо для того, чтобы завести собаку. Это, например, рекомендации по выбору породы собаки, ее размеру, обязательные прививки, паспорт. Когда люди их читали, то многие отказывались от этой идеи и говорили, что это не для них. Хотя сложного там ничего не было, обычные базовые вещи.

И мы понимаем, что мы все сделали правильно, потому что в дальнейшем они бы не справились. В лучшем случае они нашли бы ей другой дом, в худшем - ее выбросили. Как тут ни смотри - все упирается в людей. Как только начинаются проблемы, многим собаку легче бросить.

Очень много проблем - начиная от неграмотного разведения, заканчивая неправильной корректировкой поведения.

- Можно ли изменить ситуацию, если отлавливать больше собак?

- Мы можем организовать большее количество отлова и готовимся сейчас к этому, но каждый день неподготовленные люди покупают новых собак у неправильных заводчиков, не исполняют своих обязанностей… Нужен комплекс мер - информированность населения и параллельная грамотная работа по системе ОСВВ.

- Почему одни собаки у вас находятся в вольерах, а другие отдельно?

- Распределение собак по вольерам никак не расписано регламентом ОСВВ, но мы подходим к этому очень ответственно, чтобы им было комфортно. Собак пытаемся разместить так, чтобы все были счастливы и никто никого не обижал. Надо учитывать их физическое состояние, откормленность и типы характера.

"Нужен другой подход": откуда в Самаре стаи бродячих собак Проблема бродячих собак набирает актуальность в масштабах как страны, так и Самарской области. Практически ежедневно появляются сообщения о нападении безнадзорных животных на людей. В декабре прошлого года в Самаре даже создали оперативный штаб. Мы решили разобраться, как устроена система работы с бродячими животными, почему их не становится меньше и что нужно делать, чтобы стаи собак перестали терроризировать город.

Можно взять собаку с улицы, посадить ее в вольер с альфами, которые в дальнейшем будут нападать на нее. За поведением каждой собаки нужно внимательно следить. Это вечный круговорот, кого и куда посадить.

Есть у нас ряд собак, которые находятся на цепи. Они не могут жить в вольерах, потому что имеют зооагрессию, то есть нападают на своих сородичей. Соответственно, их нельзя держать в вольерах, но и выпустить мы их не можем, они могут напасть на собак, которых выгуливают другие люди. Поэтому такие собаки остаются с нами.

Они все хорошие, привыкшие к своим людям. И вообще, довольны и рады. За исключением нескольких особей, у которых есть психические расстройства.

- Как вы находите подход к собакам?

- Конечно, к каждой собаке нужно найти свой подход. Меня наши кинологи научили работать только на привязке эмоций собаки к похвале, к каким-то вкусняшкам. Никакого прибегания к насилию, запрещается применять даже рывки.

У нас тут есть собака Маршал. Раньше я с ним занимался в стационаре, так как у него зооагрессия, а собака весит 60 кг. Обычному неподготовленному волонтеру его дать нельзя - просто не удержит. Такая собака должна выгуливаться в наморднике, иначе может напасть на других. С помощью наших кинологов постепенно мы с ним учились надевать намордник, позже пришли к шлейке и поводку. В такой амуниции мы и гуляли. Собака была полностью экипирована, и людям было спокойнее.

- Я вижу, что тут есть разные площадки размещения животных.

- Да, помимо вольеров и отдельных мест для зооагрессивных собак, у нас есть стационар, где лежат недавно стерилизованные животные. Так как на холод им, конечно, нельзя, они лежат в отдельной теплой комнате. За ними тут следят, их состояние контролируется.

Новые собаки, которых только привозят, находятся в отдельных комнатах - ждут, пока их осмотрят и решат, куда распределить. Это зона карантина, большой ангар, тут собаки находятся для того, чтобы мы могли отследить у новеньких наличие вирусов, заболеваний и т.д. Потому что, если их запустить в вольер, они могут заразить остальных собак. Также тут в отдельных вольерах находятся щенята с мамами.

- Планируете ли вы пускать волонтеров?

- Да, сейчас мы хотим сделать зону проекта ОСВВ полностью открытой. Это было одним из главных моих требований, когда я соглашался на эту работу. Тут очень много нужно сделать. Какие-то вольеры мы уже успели расчистить, засыпали новый песок и перевели туда собак. Сейчас сюда приходит немного волонтеров, которые помогают справиться с этим быстрее. Нужно чистить вольеры, убирать внутри ангара. Скоро мы будем пускать волонтеров-фотографов, которые будут снимать собак и публиковать, чтобы люди видели животных, забирали их домой.

- Расскажите, чем "ФлагманВет" отличается от предыдущего подрядчика и что нового будет в вашей работе.

- Во-первых, это команда. Сейчас за все процессы ОСВВ взялись люди, которые имеют колоссальный опыт взаимодействия и работы с бездомными собаками. Это Инна Тарасенко - создатель клиники "ФлагманВет", Яна Денисова - соучредитель"ФлагманВета", которая знает все о правильной организации процессов для реализации проектов помощи бездомным животным, Дмитрий Бескровных - администратор одного из самых образцовых и показательных приютов в селе Лопатино.

В Лопатино у них большие, роскошные и удобные вольеры для собак. Все процессы организованы так, что у него все собаки находятся в здоровом состоянии. Эти люди знают, как это должно работать, у них есть понимание правильного взаимодействия с собаками. Сейчас идет подбор людей - тех, кто будет приходить сюда не для того, чтобы заработать, а у которых болит душа за животных и состояние нашего города.

Следующее - это отработка методики, чтобы отлов происходил гуманно. Очень важно, чтобы люди понимали, что поимка животного ведется на профессиональном уровне, собака должна быть аккуратно и правильно поймана, пройти весь курс лечения, вакцинации, стерилизации и выпуска, который происходит только после множества проверок. Мы должны быть уверены, что животное безопасно.

У ОСВВ сейчас будет поддержка на самом высоком уровне в нашем регионе. Мы расширим центр, чтобы была возможность отлова до 30 особей в день.

Недавно было совещание в нашем центре, на котором присутствовал депутат Госдумы Александр Хинштейн. На нем было решено, что нужно увеличить количество отловленных животных, на территорию нам проведут воду, подключат все нужные коммуникации для правильного функционирования. Будет согласовано проведение выставок, размещение рекламы, чтобы больше животных могло найти свой дом. Ожидается большой комплекс мер.

