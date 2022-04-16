Александр Коваленко не дал согласия выступать за сборную Армении

Футболист "Крыльев Советов" Александр Коваленко не дал согласия на приглашение Федерации футбола Армении выступать за сборную страны, пишет Metaratings.ru.
Напомним, что Федерация футбола Армении связывалась с футболистом и предлагала выступление за сборную. Тогда речь шла о молодежной команде, сейчас - основная сборная.
18-летний полузащитник имеет армянские корни, а его дедушка, Александр Коваленко, в 1960–1975 гг. выступал за ереванские "Спартак" и "Арарат". В составе "Арарата" он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?