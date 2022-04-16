16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов" обыграли "Краснодар" - 2:0 Александр Коваленко не дал согласия выступать за сборную Армении Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Коваленко планирует выступать за сборную Армении "Крылья Советов" обыграли "Урал" - 1:0 Болельщики смогут бесплатно посетить матч "Крыльев Советов" с "Уралом"

Футбол Спорт

Александр Коваленко не дал согласия выступать за сборную Армении

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 215
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Футболист "Крыльев Советов" Александр Коваленко не дал согласия на приглашение Федерации футбола Армении выступать за сборную страны, пишет Metaratings.ru.

Напомним, что Федерация футбола Армении связывалась с футболистом и предлагала выступление за сборную. Тогда речь шла о молодежной команде, сейчас - основная сборная.

18-летний полузащитник имеет армянские корни, а его дедушка, Александр Коваленко, в 1960–1975 гг. выступал за ереванские "Спартак" и "Арарат". В составе "Арарата" он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1