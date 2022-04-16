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Законотворчество Власть и политика

Строительство метро в Самаре: послабление в законе "о тишине"

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 15 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал закон о внесении поправок в статью 3 закона Самарской области "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области".

С 25 апреля вносятся послабления при строительстве метро: метростроевцам можно будет шуметь ночью. 

Напомним, у площади имени Куйбышева ведется строительство станции метро "Театральная". Станция станет конечной станцией ветки и завершит первую линию Самарского метрополитена, которая пройдет под ул. Самарской (от Полевой до Ульяновской), а далее по ул. Галактионовской, от Вилоновской до Красноармейской. Строительство станции планируется завершить в 2024 году. 

Гид потребителя

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