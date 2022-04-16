Строительство метро в Самаре: послабление в законе "о тишине"

В пятницу, 15 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал закон о внесении поправок в статью 3 закона Самарской области "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области".
С 25 апреля вносятся послабления при строительстве метро: метростроевцам можно будет шуметь ночью.
Напомним, у площади имени Куйбышева ведется строительство станции метро "Театральная". Станция станет конечной станцией ветки и завершит первую линию Самарского метрополитена, которая пройдет под ул. Самарской (от Полевой до Ульяновской), а далее по ул. Галактионовской, от Вилоновской до Красноармейской. Строительство станции планируется завершить в 2024 году.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.