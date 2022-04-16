Строительство метро в Самаре: послабление в законе "о тишине"

В пятницу, 15 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал закон о внесении поправок в статью 3 закона Самарской области "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области".

С 25 апреля вносятся послабления при строительстве метро: метростроевцам можно будет шуметь ночью.

Напомним, у площади имени Куйбышева ведется строительство станции метро "Театральная". Станция станет конечной станцией ветки и завершит первую линию Самарского метрополитена, которая пройдет под ул. Самарской (от Полевой до Ульяновской), а далее по ул. Галактионовской, от Вилоновской до Красноармейской. Строительство станции планируется завершить в 2024 году.