Жителей Самарской области приглашают на выставку "Ваш Коттедж"

Выставка "Ваш коттедж-2022" пройдет c 21 по 24 апреля 2022 года в ВК "Экспо-Волга" при поддержке министерства строительства Самарской области.
Это 15-й ежегодный проект, посвященный малоэтажному и коттеджному строительству, инженерным системам, отделочным материалам, интерьеру и ландшафтному дизайну.
Более 40 брендов из разных регионов России представят посетителям свои товары и услуги. Крупнейшие из них - компания "Грас-Самара", "РегионСтройСервис", "Союз", "Самарская фабрика дверей", "4 грани", "Топол Эко", "Еврострой", "АВМ", "Небоскреб идей", "Wellness-технологии", АО "Россельхозбанк", Ульяновские двери "Дариано", ТД "Инновационные технологии", РС "ДИСО", ООО "ЗЖБИ", "Venezia stone company" "Окна" Тольятти, художники, дизайнеры и многие другие.
На выставке вы сможете комплексно подойти к проектированию, строительству и обустройству загородного дома и приусадебного участка - познакомиться с новинками отрасли и современными технологиями, найти необходимые инструменты, оборудование и строительные материалы, получить консультации экспертов и решить для себя значимые вопросы. Все необходимое для строительства коттеджа собрано в одном месте.
Участие в выставке "Ваш Коттедж" - это живой контакт с более чем пятью тысячами целевых клиентов и партнеров. Это возможность продемонстрировать спектр услуг и товаров, привлечь потенциальных покупателей, увеличить объемы продаж и собрать базу деловых контактов, а также провести конкурентный анализ и оценить стратегию продвижения вашей компании.
Команда организаторов изучает реальные потребности участников и целевых посетителей выставки для того, чтобы экспозиция представляла наполненный, полезный и ценный продукт.
Во время работы выставки состоятся три круглых стола на следующие темы:
- "Перспективы развития строительной отрасли в 2022 году. Угрозы и возможности";
- "Возможности роста для строительной индустрии через развитие туристической отрасли Самарской области";
- "Зеленое строительство как путь к здоровому зданию".
Также пройдут конференции для дизайнеров и архитекторов, профессиональные и творческие мастер-классы, закрытый мастер-класс Константина Цепелева - дизайнера по свету и основателя Bright Buro.
Ждем вас на выставке "Ваш Коттедж" 21-23 апреля с 10:00 до 18:00, а 24 апреля с 10:00 до 16:00.
Вход по предварительной регистрации свободный. Для посетителей, не прошедших регистрацию до выставки, билет можно будет приобрести в кассе ВК "Экспо-Волга". Стоимость билетов в дни выставки - 200 рублей.
Регистрация на мастер-классы и круглые столы осуществляется отдельно.
Последние комментарии
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍