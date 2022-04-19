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Облправительство Власть и политика

В области вырастет нормативная цена на приобретение жилья для государственных нужд

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 18 апреля, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабмина, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований.

Особое внимание участники совещания посвятили исполнению региональной составляющей нацпроекта "Жилье и городская среда".

Глава областного министерства строительства Николай Плаксин сообщил, что в ведении министерства находятся два мероприятия нацпроекта: расселение граждан из аварийного жилого фонда и стимулирование программ развития жилищного строительства, в рамках которого строятся автомобильные дороги и инженерная инфраструктура.

В Самарской области за время реализации программы из аварийного жилья расселено 6,39 тысячи человек, а общая площадь расселения составила 104 тыс. кв. м. До конца 2024 г. планируется предоставить новое жилье 17,8 тыс. граждан, переселив их из аварийного жилого фонда общей площадью 281 тыс. кв. м. План на текущий год - улучшить жилищные условия для 4890 человек из 79 тыс. кв. м "аварийки".

В настоящее время министерством заключены соглашения с муниципальными образованиями, доведены лимиты, начинается активная работа муниципальных образований по контрактации.

"Сейчас у нас самый острый период, когда мы должны ускорить заключение контрактов по приобретению квартир в рамках программ переселения и покупки жилья для детей-сирот. Этим занимаются   муниципальные образования, мы с ними провели совещание, но нам надо создать условия, которые позволят заключить эти контракты как можно быстрее. Поэтому прошу Вас ускорить согласование проекта постановления по повышению нормативной цены для приобретения жилья для государственных нужд. Документ должен быть подписан до конца недели", - поставил задачу Виктор Кудряшов.

В помощь муниципалитетам - и готовящееся решение правительства, позволяющее муниципальным властям заключать контракт с единственным поставщиком, и возможность авансирования госконтрактов на уровне 70%. Все это позволит местным администрациям быстрее провести переговоры с застройщиками и заблаговременно заключить контракты.

Глава регионального кабмина поручил организовать работу таким образом, чтобы заключение контрактов по приобретению жилья муниципалитетами на 2022, 2023 и 2024 годы было завершено уже до конца мая текущего года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Lina Kotya 13 марта 2022 13:57 С начала года в Самарской области введено в эксплуатацию 336 тыс. кв. м жилья

Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

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