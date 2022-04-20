Отопительный сезон в Самаре завершится 22 апреля

Тепло в дома самарцев перестанет поступать с 22 апреля. Постановление об окончании отопительного сезона подписано главой города Еленой Лапушкиной во вторник, 19 апреля.

Напомним, на прошлой неделе главный поставщик тепла - самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" - направил управляющим компаниям и товариществам собственников жилья рекомендации по снижению затрат на тепловую энергию, а также предупредил, что отопительный сезон 2021/22 может завершиться досрочно.

Дата завершения отопительного сезона при централизованном теплоснабжении определяется по решению органов муниципальной власти. Основание для этого наступает, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток подряд превышает +8°С.