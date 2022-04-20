Самарские депутаты Госдумы отчитались о своих доходах за 2021 год

В среду, 20 апреля, Госдума отчиталась о доходах депутатов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале Нижней палаты Федерального собрания.

Как следует из декларации, размещенной на сайте Госдумы, самое большое количество денег среди самарских парламентариев в 2021 г. заработал Леонид Симановский, годовой доход которого составил 1,69 млрд рублей.

Леонид Симановский является совладельцем компании "Новатэк", в Госдуме работает уже в 5-го созыве, представляет "Единую Россию". Супруга Симановского, согласно данным декларации, заработала около 36 млн рублей. Симановские владеют двумя домами (гостевым и жилым) общей площадью свыше 850 кв. м, тремя квартирами (на 280, 143 и 31 кв. м), тремя земельными участками общей площадью около 1 га, гаражом и машиноместом.

У Симановского есть два автомобиля Mersedes, два прицепа и два маломерных судна, супруга его в этом году приобрела Lexus Land Cruiser и катер Sargo 33.

На втором месте наиболее богатых самарских депутатов в Госдуме — Владимир Кошелев, его годовой доход превысил 336 млн рублей. По данным декларации, у депутата 37 участков земли общей площадью свыше 200 га, есть прогулочное судно "Марий Эл". Трое его детей, владея долями в квартирах, заработали за год ровно по 350 тысяч рублей. У Кошелева в собственности нет домов, квартир и автомобилей. Как депутату, ему предоставлена внаем квартира, и еще одна находится в безвозмездном пользовании.

Третьим в списке наиболее богатых самарских депутатов в Госдуме стал бывший гендиректор сызранского завода "Тяжмаш" Андрей Трифонов, его годовой доход составил почти 128 млн рублей. Более 12,5 млн руб. принесла в семейный бюджет супруга парламентария. У него большой автопарк — два внедорожника (Land Rover Defender и Мерседес Бенц), два мотоцикла, гидроцикл и прицеп, а также раритетные вазовская "копейка" и 21-я "Волга". У супруги депутата есть внедорожник Мерседес. Кроме двух квартир в безвозмездном пользовании, Трифоновы на правах собственности владеют 9-ю земельными участками, свыше 2 га, и 10 жилыми и нежилыми зданиями и помещениями.

На четвертом месте расположился депутат Владимир Плякин, избранный от партии "Новые люди". В его декларации указана сумма в почти 42 млн рублей. Владеет парламентарий небольшой квартирой в 77 кв. м, есть собственный земельный участок на 15 соток. Сейчас он пользуется съемной квартирой и ездит на Мерседесе GL 350.

На 5-м месте — Виктор Казаков с доходом в 7,6 млн рублей. Супруга его заработала 46,3 млн рублей. Ездит депутат на Land Rover, а его жена на Mersedes GL500 и 4Matiz. Вдвоем владеют квартирой площадью 165 кв. м., домом почти на 500 квадратов и двумя земельными участками под ИЖС.

Александр Хинштейн декларировал немногим более 6,5 млн руб. дохода, его супруга Поля Полякова принесла в семью около 200 тыс. рублей, ездит она на Инфинити QX60, ау ее мужа автомобиля нет, но есть снегоход.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заработал чуть более 6 млн рублей в 2021 году, его супруга — свыше 17 млн рублей. В семье нет вообще никакого транспорта, а сам депутат не владеет и недвижимостью.

Тольяттинский депутат Леонид Калашников заработал 5,79 млн рублей, у него шесть земельных участков и два дома по 328 и 298 кв. м. Супруга депутата заработала 5,3 млн рублей, она ездит на Toyota Avensis.

Последним в списке значится Михаил Матвеев, который заработал чуть меньше 3 млн рублей, а его супруга Матвеева около 1,5 млн рублей. У семьи есть квартира внаем на срок полномочий депутата ГД, еще одна небольшая квартира в 68 кв. м, ВАЗ 21102, ГАЗ 322132 и МАЗДА СХ-5.