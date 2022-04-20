В Самаре продолжается работа по реализации проектов комплексного развития

Во вторник, 19 апреля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по реализации проектов комплексного развития территорий в Самаре.

В первую очередь комплексного развития территорий в Самаре вошло 30 кварталов, 25 из них находится в районе Безымянки, остальные в исторической части города. Объединяет их расположение в зоне влияния станций Самарского метрополитена. Площадь этой территории составляет 113 га, потенциал — около 3 млн кв. м нового жилья.

Территории разделены на 12 лотов, по первым двум (1 квартал поселка Мехзавод в Красноглинском районе и 766 квартал в Кировском районе) в ближайшее время планируется проведение аукционов на право заключения договора о КРТ. Остальные лоты находятся в разной степени готовности, администрация Самары готовит проекты решений о комплексном развитии этих территорий, собирает мнения граждан, проживающих в ветхих домах. По итогам этой работы будут окончательно определены границы площадок, участвующих в программе.

"Прошу зафиксировать в протоколе по итогам совещания контрольные точки по каждому лоту. Ответственность колоссальная, постарайтесь ускориться", — обратился к представителям муниципалитета Виктор Кудряшов. Председатель облправительства поручил при формировании параметров застройки учитывать мнения экспертов и окончательное решение принимать на городском градостроительном совете.

Также участники совещания рассмотрели дополнительные территории для включения в первую очередь реализации КРТ в областном центре. Это четыре площадки в поселке Управленческий Красноглинского района с общей площадью 12 га, где после сноса ветхих домов с жилой площадью 25 тыс. кв. м предполагается построить около 200 тыс. кв. м нового комфортного жилья. Речь идет о границах улиц Восьмого Марта, Сергея Лазо, Парижской коммуны, Кузнецова, Красногвардейской, Симферопольской, Солдатской, Ногина.