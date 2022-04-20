В Самаре продолжается работа по реализации проектов комплексного развития

Во вторник, 19 апреля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по реализации проектов комплексного развития территорий в Самаре.
В первую очередь комплексного развития территорий в Самаре вошло 30 кварталов, 25 из них находится в районе Безымянки, остальные в исторической части города. Объединяет их расположение в зоне влияния станций Самарского метрополитена. Площадь этой территории составляет 113 га, потенциал — около 3 млн кв. м нового жилья.
Территории разделены на 12 лотов, по первым двум (1 квартал поселка Мехзавод в Красноглинском районе и 766 квартал в Кировском районе) в ближайшее время планируется проведение аукционов на право заключения договора о КРТ. Остальные лоты находятся в разной степени готовности, администрация Самары готовит проекты решений о комплексном развитии этих территорий, собирает мнения граждан, проживающих в ветхих домах. По итогам этой работы будут окончательно определены границы площадок, участвующих в программе.
"Прошу зафиксировать в протоколе по итогам совещания контрольные точки по каждому лоту. Ответственность колоссальная, постарайтесь ускориться", — обратился к представителям муниципалитета Виктор Кудряшов. Председатель облправительства поручил при формировании параметров застройки учитывать мнения экспертов и окончательное решение принимать на городском градостроительном совете.
Также участники совещания рассмотрели дополнительные территории для включения в первую очередь реализации КРТ в областном центре. Это четыре площадки в поселке Управленческий Красноглинского района с общей площадью 12 га, где после сноса ветхих домов с жилой площадью 25 тыс. кв. м предполагается построить около 200 тыс. кв. м нового комфортного жилья. Речь идет о границах улиц Восьмого Марта, Сергея Лазо, Парижской коммуны, Кузнецова, Красногвардейской, Симферопольской, Солдатской, Ногина.
Последние комментарии
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.