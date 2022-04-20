16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре продолжается работа по реализации проектов комплексного развития Юрий Рябов вновь вступил в должность главы Похвистневского района Дмитрий Азаров раскритиковал глав муниципалитетов за низкую активность по поддержке занятости Тольяттинские депутаты предложили дополнить порядок смены управляющих компаний Главой Елховского района переизбрали Наталью Павлову

Муниципалитеты Власть и политика

В Самаре продолжается работа по реализации проектов комплексного развития

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 19 апреля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по реализации проектов комплексного развития территорий в Самаре.

В первую очередь комплексного развития территорий в Самаре вошло 30 кварталов, 25 из них находится в районе Безымянки, остальные в исторической части города. Объединяет их расположение в зоне влияния станций Самарского метрополитена. Площадь этой территории составляет 113 га, потенциал — около 3 млн кв. м нового жилья.

Территории разделены на 12 лотов, по первым двум (1 квартал поселка Мехзавод в Красноглинском районе и 766 квартал в Кировском районе) в ближайшее время планируется проведение аукционов на право заключения договора о КРТ. Остальные лоты находятся в разной степени готовности, администрация Самары готовит проекты решений о комплексном развитии этих территорий, собирает мнения граждан, проживающих в ветхих домах. По итогам этой работы будут окончательно определены границы площадок, участвующих в программе.

"Прошу зафиксировать в протоколе по итогам совещания контрольные точки по каждому лоту. Ответственность колоссальная, постарайтесь ускориться", — обратился к представителям муниципалитета Виктор Кудряшов. Председатель облправительства поручил при формировании параметров застройки учитывать мнения экспертов и окончательное решение принимать на городском градостроительном совете.

Также участники совещания рассмотрели дополнительные территории для включения в первую очередь реализации КРТ в областном центре. Это четыре площадки в поселке Управленческий Красноглинского района с общей площадью 12 га, где после сноса ветхих домов с жилой площадью 25 тыс. кв. м предполагается построить около 200 тыс. кв. м нового комфортного жилья. Речь идет о границах улиц Восьмого Марта, Сергея Лазо, Парижской коммуны, Кузнецова, Красногвардейской, Симферопольской, Солдатской, Ногина.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья В 01 апреля 2022 06:12 В апреле мэрия Самары проведет аукцион по выбору подрядчика на строительство планетария

Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.

Марина Костина 11 октября 2021 16:00 Глава Промышленного района ушел в отставку

Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.

Анастасия Фролова 04 октября 2018 11:31 Александр Палагичев сложил с себя полномочия председателя комитета по ЖКХ в гордуме Самары

Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули

Владимир Ваганов 16 августа 2018 15:04 Евгений Кришталь уходит с поста директора МАУ "Парки Самары"

Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 06:14 Власти Самары получили право распоряжаться городскими лесопарками

Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1