В Самаре осудили доцента университета

В Самаре суд вынес приговор бывшей преподавательнице университета, которую обвиняли в получении взятки и покушении на мошенничество. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Доцент кафедры юридического факультета Самарского национального исследовательского университета в декабре 2018 г. получила от студентки через посредника 15 тыс. руб. за ликвидацию задолженности по теории и практике управления. Кроме того, она получила 22 тыс. руб. за закрытие "долгов" по дисциплине "Муниципальное право", хотя не вела этот предмет.

Посредник в ТЦ "Вертикаль" забрал пакет с зачетной книжкой и 37 тыс. руб., а затем передал преподавателю.

Суд назначил женщине четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, ее на три года лишили права заниматься педагогической деятельностью в государственных вузах.

Посредник получил три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.