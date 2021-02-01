Дело доцента и магистранта самарского университета могут вернуть на доработку в прокуратуру

В Самарский областной суд поступили апелляционные жалобы на постановление Ленинского райсуда Самары о возвращении в прокуратуру уголовного дела обвиняемой во взятке доцента Самарского университета им. Королева Натальи Варфоломеевой и экс-магистранта того же вуза Размика Шушаняна, обвиняемого в посредничестве во взятке. Об этом сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, в декабре 2018 г. Варфоломеева потребовала от студентки 37 тыс. руб. за зачеты по теории и практике управления и муниципальному праву. Деньги от студентки передавал Шушанян.

12 августа им вынесли приговор. Варфоломеева получила четыре года лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком и штрафом 185 тыс. рублей. Кроме того, ее на три года лишили права заниматься педагогической деятельностью в вузах.

Шушаняну назначили три с половиной года лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком и штрафом 185 тыс. рублей.

Прокуратура Ленинского района посчитала приговор слишком мягким и обжаловала. Обвиняемые и адвокаты просили вынести оправдательный приговор с правом на реабилитацию. В итоге облсуд отменил приговор Ленинского районного суда и отправил уголовное дело на новое рассмотрение.

Кроме того, в определении Самарского областного суда сказано, что, согласно ответу заведующего кафедрой государственного и административного права юридического факультета, полученному на запрос суда апелляционной инстанции, какого-либо решения о назначении Варфоломеевой преподавателем, который будет принимать академическую задолженность по предмету "Муниципальное право" в 2018/2019 учебном году в соответствии с п. 7.6 "Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся" по состоянию на 28.12.2018 года не принималось, никаких видов учебных поручений для нее по данной дисциплине не планировалось, и за все время работы на кафедре в качестве преподавателя Н.П.Варфоломеева занятий по данной дисциплине не вела. Изложенные обстоятельства, которые касаются установления круга служебных полномочий должностного лица, надлежащим образом судом первой инстанции не выяснялись, оценка им не дана, в то время как данные обстоятельства могли существенно повлиять на выводы суда относительно виновности и квалификации действий как Варфоломеевой, так и Шушаняна. Указанное нарушение, допущенное судом первой инстанции, является существенным и на основании п. 1 ст. 389.15 УПК РФ влекущим отмену приговора суда, однако не может быть устранено судом апелляционной инстанции, поскольку может повлечь ухудшение положения осужденной Варфоломеевой.

Во второй раз дело поступило в районный суд 26 ноября 2020 года. 16 декабря судья вынес постановление о возвращении дела в прокуратуру, так как заметил основания для изменения объема обвинения и его квалификации. В суде также добавили, что постановление о возвращении дела в прокуратуру в силу не вступило, так как его обжаловали.