16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Подполковника полиции из Самары признали виновным в ДТП С самарских врачей взыскали 415 тыс. руб. за то, что они лечили малярию арбидолом Дело доцента и магистранта самарского университета могут вернуть на доработку в прокуратуру Экс-полицейскую из Самары осудили за фальсификацию доказательств В Самаре адвокат подпал под уголовное дело из-за бытового конфликта с соседом-полицейским

Суды Происшествия

Дело доцента и магистранта самарского университета могут вернуть на доработку в прокуратуру

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 409
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарский областной суд поступили апелляционные жалобы на постановление Ленинского райсуда Самары о возвращении в прокуратуру уголовного дела обвиняемой во взятке доцента Самарского университета им. Королева Натальи Варфоломеевой и экс-магистранта того же вуза Размика Шушаняна, обвиняемого в посредничестве во взятке. Об этом сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, в декабре 2018 г. Варфоломеева потребовала от студентки 37 тыс. руб. за зачеты по теории и практике управления и муниципальному праву. Деньги от студентки передавал Шушанян.

12 августа им вынесли приговор. Варфоломеева получила четыре года лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком и штрафом 185 тыс. рублей. Кроме того, ее на три года лишили права заниматься педагогической деятельностью в вузах.

Шушаняну назначили три с половиной года лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком и штрафом 185 тыс. рублей.

Прокуратура Ленинского района посчитала приговор слишком мягким и обжаловала. Обвиняемые и адвокаты просили  вынести оправдательный приговор с правом на реабилитацию. В итоге облсуд отменил приговор Ленинского районного суда и отправил уголовное дело на новое рассмотрение.

Кроме того, в определении Самарского областного суда сказано, что, согласно ответу заведующего кафедрой государственного и административного права юридического факультета, полученному на запрос суда апелляционной инстанции, какого-либо решения о назначении Варфоломеевой преподавателем, который будет принимать академическую задолженность по предмету "Муниципальное право" в 2018/2019 учебном году в соответствии с п. 7.6 "Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся" по состоянию на 28.12.2018 года не принималось, никаких видов учебных поручений для нее по данной дисциплине не планировалось, и за все время работы на кафедре в качестве преподавателя Н.П.Варфоломеева занятий по данной дисциплине не вела. Изложенные обстоятельства, которые касаются установления круга служебных полномочий должностного лица, надлежащим образом судом первой инстанции не выяснялись, оценка им не дана, в то время как данные обстоятельства могли существенно повлиять на выводы суда относительно виновности и квалификации действий как Варфоломеевой, так и Шушаняна. Указанное нарушение, допущенное судом первой инстанции, является существенным и на основании п. 1 ст. 389.15 УПК РФ влекущим отмену приговора суда, однако не может быть устранено судом апелляционной инстанции, поскольку может повлечь ухудшение положения осужденной Варфоломеевой.

Во второй раз дело поступило в районный суд 26 ноября 2020 года. 16 декабря судья вынес постановление о возвращении дела в прокуратуру, так как заметил основания для изменения объема обвинения и его квалификации. В суде также добавили, что постановление о возвращении дела в прокуратуру в силу не вступило, так как его обжаловали.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28