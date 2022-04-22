Тольяттинский живодер получил три года "строгача" за похищение собаки и издевательство над ней

В Тольятти суд вынес приговор по уголовному делу о краже и жестоком обращении с собакой. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, в июле 2021 г. ранее судимый тольяттинец заманил к себе чужую собаку, чтобы перепродать ее. На следующий день пес укусил супругу похитителя за палец. За это мужчина избил животное, в том числе полуосью заднего моста от автомобиля, вынес собаку в подъезд и выкинул в мусоропровод с пятого этажа.

Неравнодушные люди и сотрудники полиции спасли собаку и в тяжелом состоянии доставили в ветклинику. Врачи смогли спасти животное.

Суд приговорил живодера к трем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.