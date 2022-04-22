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Экология Общество

Самарцы создали инициативную группу в поддержку нацпарка "Самарская Лука"

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители сел, расположенных в границах национального парка "Самарская Лука", и неравнодушные жители области создали инициативную группу, цель которой - оказать помощь и поддержку в сохранении благополучия особо охраняемых природных территорий. Об этом было заявлено на встрече руководства парка с представителями общественности в Самаре в четверг, 21 апреля.

Поводом для встречи стали инициированные министерством природных ресурсов РФ публичные слушания по выводу сел Бахилова Поляна, Зольное, Солнечная Поляна, Ширяево и п. Богатырь из границ "Самарской Луки". В течение апреля еще два таких собрания проводились администрацией Жигулевска.

Вопрос изменения границ волнует не только жителей Жигулевска, но и различные общественные организации и активных граждан всей Самарской области, поэтому в нацпарк поступает большое количество обращений.

"Цель этих встреч - не попытка повлиять, изменить мнение жителей по данному вопросу, а выяснить, какие вопросы волнуют жителей, с какими проблемами они сталкиваются, донести до широкой общественности достоверную информацию о деятельности парка и дать возможность заинтересованным лицам получить аргументированные ответы на свои вопросы", - пояснили сотрудники "Самарской Луки".

На встрече жители получили разъяснения по изменениям законодательства (с января 2021 года), упрощающего оформление своей недвижимости. Прозвучали вопросы о границах парка, внесенных в ЕГРН в декабре прошлого года, а также о строительстве дороги Подгоры - Ширяево и о новом обустройстве села Ширяево, которое вызывает много нареканий и от местных жителей, и туристов.

Были затронуты вопросы противопожарной безопасности сел, возможности закупки дров в угодьях нацпарка и даже разведения и выпаса мелкого рогатого скота - коз, в том числе в целях очищения от сорной растительности и ландшафтного благоустройства склонов Жигулевских гор.

Для более тесного взаимодействия с администрацией парка по всем волнующим людей вопросам на постоянной основе собравшиеся предложили создать инициативную группу, что было поддержано руководством "Самарской Луки".

Напомним, только за летний сезон в Ширяево приезжает порядка 70 тысяч человек. Концепция развития туристической привлекательности и транспортной доступности мест отдыха в "Самарской Луке" контролируется главой региона Дмитрием Азаровым.

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