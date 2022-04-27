В Самарской области устанавливают единый стандарт раздельного сбора отходов

Систему раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории Самарской области приведут к единому стандарту. Проект постановления регионального правительства размещен на сайте министерства энергетики и ЖКХ во вторник, 26 апреля. В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Постановление утверждает единый стандарт оформления системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов (РСО). В нем содержатся общие требования к оформлению контейнерных площадок , стационарных и мобильных пунктов, в том числе с использованием автоматических устройств для приема отдельных видов отходов, а также спецтранспорта – мусоровозов.

Напомним, что в городах Самарской области в этом году появится 1790 контейнеров для сбора сухих отходов (пластика, макулатуры, стекла и металла). Мусоросборники желтого цвета будут установлены на контейнерных площадках в Самаре, Сызрани, Тольятти и Новокуйбышевске.