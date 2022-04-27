Владельцам беспилотников напомнили о правилах полетов в России

По информации Минтранса РФ, с наступлением весеннего периода участились случаи нарушений порядка использования воздушного пространства страны, которые допускают владельцы беспилотных воздушных судов.

Порядок использования воздушного пространства Российской Федерации беспилотными воздушными судами установлен федеральными правилами использования воздушного пространства РФ и утвержден постановлением правительства РФ от 11.03.2010 № 138.

Для выполнения полетов необходимо представить в оперативные центры Единой системы организации воздушного движения РФ плана полета воздушного судна, а также получения разрешения центра ЕСОрВД на использование воздушного пространства.

Направление плана полета воздушного судна в центры ЕС ОрВД осуществляется пользователем воздушного пространства в соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в РФ, утвержденных приказом Минтранса России от 24.01.2013 № 13.

Использование воздушного пространства БВС осуществляется посредством установления временного и местного режимов, а также кратковременных ограничений в интересах пользователей воздушного пространства, организующих полеты БВС.

Представления на установление временного и местного режимов подаются пользователями воздушного пространства в соответствии с инструкцией по разработке, установлению, введению и снятию временного и местного режимов, а также кратковременных ограничений, утвержденной приказом Минтранса России от 27.06.2011 № 171.

При необходимости использования воздушного пространства БВС (за исключением полетов БВС с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг) над населенным пунктом пользователю воздушного пространства дополнительно необходимо получить разрешение органа МСУ населенного пункта.

Если беспилотник весит до 30 кг, а полет осуществляется в пределах прямой видимости в светлое время суток на высоте менее 150 м от земли или воды и проходит вне диспетчерских зон аэродромов гражданской авиации, районов аэродромов (вертодромов) государственной и экспериментальной авиации, запретных зон, зон ограничения полетов, специальных зон, воздушного пространства над местами проведения публичных мероприятий, официальных спортивных соревнований, а также охранных мероприятий, на удалении не менее 5 км от контрольных точек неконтролируемых аэродромов и посадочных площадок, то представление плана полетов, получение разрешения на использование воздушного пространства, а также направление представления на установление временных, местных режимов и кратковременных ограничений не требуется.

Кроме того, приказами Минтранса России в воздушном пространстве Российской Федерации установлены запретные зоны и зоны ограничения полетов, информация по которым находится в открытом доступе в сети "Интернет".

При необходимости использования воздушного пространства запретных зон и зон ограничения полетов пользователи воздушного пространства обязаны получить разрешение лиц, в интересах которых установлены такие зоны.

За нарушение правил использования воздушного пространства статьей 11.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях установлена ответственность граждан, должностных и юридических лиц предусмотрено наказание в виде административного штрафа для граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц — от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.