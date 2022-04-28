"Крылья Советов" не будут выкупать форварда "Рубина" Игнатьева

Нападающий Иван Игнатьев с большой долей вероятности покинет "Крылья Советов" по окончании сезона, пишет metaratings.ru.
Форвард, права на которого принадлежат "Рубину", зимой был арендован "Крыльями Советов" с правом выкупа, однако на данный момент самарский клуб не планирует активировать опцию.
Игнатьев забил гол в первой же игре за "Крылья Советов", сравняв счет в матче с тульским "Арсеналом" (2:2). Далее он трижды выходил на замену и один раз попал в стартовый состав, но результативными действиями не отметился. В последних трех матчах команды Игнатьев участия не принял.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?