"Крылья Советов" не будут выкупать форварда "Рубина" Игнатьева

Нападающий Иван Игнатьев с большой долей вероятности покинет "Крылья Советов" по окончании сезона, пишет metaratings.ru.

Форвард, права на которого принадлежат "Рубину", зимой был арендован "Крыльями Советов" с правом выкупа, однако на данный момент самарский клуб не планирует активировать опцию.

Игнатьев забил гол в первой же игре за "Крылья Советов", сравняв счет в матче с тульским "Арсеналом" (2:2). Далее он трижды выходил на замену и один раз попал в стартовый состав, но результативными действиями не отметился. В последних трех матчах команды Игнатьев участия не принял.