В Самаре огласили приговор экс-судье Анне Бондаренко

В четверг, 28 апреля, в Советском районном суде огласили приговор бывшей судье Промышленного районного суда Анне Бондаренко, обвиняемой следствием в покушении на мошенничество, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, по версии следствия, в октябре 2020 г. посредник обратился к Бондаренко, с которой поддерживал дружеские отношения, чтобы разузнать о рассмотрении уголовного дела его знакомой. При этом делом занимался другой сотрудник суда.

Обвиняемая пообещала передать взятку "нужным" людям за вынесение приговора, не связанного с лишением свободы. Такая "услуга" стоила бы 400 тыс. рублей. При этом на самом деле судья не собиралась передавать деньги кому-либо.

30 октября 2020 г. мужчина передал судье деньги, после чего ее задержали.

Уголовное дело Бондаренко рассматривал Советский районный суд Самары под председательством судьи Зульфии Лапшиной.

На прениях, начавшихся 13 апреля, гособвинитель просил суд квалифицировать действия Бондаренко по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество") и назначить ей четыре года колонии общего режима со штрафом 200 тыс. руб. и отсрочкой исполнения наказания до достижения ребенком подсудимой 14-летнего возраста.

28 апреля суд назначил Анне Бондаренко наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 1 месяц в колонии общего режима, штраф в размере 60 тыс. руб., с отсрочкой исполнения наказания до достижения несовершеннолетним ребенком подсудимой 14-летнего возраста.

Приговор еще не вступил в законную силу.