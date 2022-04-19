Гособвинитель запросил для экс-судьи Анны Бондаренко четыре года колонии

В Советском райсуде Самары на прениях по уголовному делу бывшей судьи Промышленного райсуда Анны Бондаренко выступил гособвинитель. Об этом сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, в октябре 2020 г. посредник обратился к Бондаренко, с которой поддерживал дружеские отношения, чтобы разузнать о рассмотрении уголовного дела его знакомой. При этом делом занимался другой сотрудник суда.

Обвиняемая сказала, что может передать взятку "нужным" людям за вынесение приговора, не связанного с лишением свободы. Такая "услуга" стоила бы 400 тыс. рублей. При этом на самом деле судья не собиралась передавать деньги кому-либо.

30 октября 2020 г. мужчина передал судье деньги, после чего ее задержали.

Уголовное дело Бондаренко рассматривает Советский районный суд Самары.



13 апреля допросили свидетеля и подсудимую. Затем выступил гособвинитель, который просил суд квалифицировать действия Бондаренко по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество") и назначить ей четыре года колонии общего режима со штрафом 200 тыс. руб. с отсрочкой исполнения наказания до достижения ребенком подсудимой 14-летнего возраста.

Следующее заседание, на котором запланировано выступление подсудимой в прениях и последнее слово, назначено на 21 апреля.