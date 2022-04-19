Гособвинитель запросил для экс-судьи Анны Бондаренко четыре года колонии

В Советском райсуде Самары на прениях по уголовному делу бывшей судьи Промышленного райсуда Анны Бондаренко выступил гособвинитель. Об этом сообщили в суде.
Напомним, по версии следствия, в октябре 2020 г. посредник обратился к Бондаренко, с которой поддерживал дружеские отношения, чтобы разузнать о рассмотрении уголовного дела его знакомой. При этом делом занимался другой сотрудник суда.
Обвиняемая сказала, что может передать взятку "нужным" людям за вынесение приговора, не связанного с лишением свободы. Такая "услуга" стоила бы 400 тыс. рублей. При этом на самом деле судья не собиралась передавать деньги кому-либо.
30 октября 2020 г. мужчина передал судье деньги, после чего ее задержали.
Уголовное дело Бондаренко рассматривает Советский районный суд Самары.
13 апреля допросили свидетеля и подсудимую. Затем выступил гособвинитель, который просил суд квалифицировать действия Бондаренко по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество") и назначить ей четыре года колонии общего режима со штрафом 200 тыс. руб. с отсрочкой исполнения наказания до достижения ребенком подсудимой 14-летнего возраста.
Следующее заседание, на котором запланировано выступление подсудимой в прениях и последнее слово, назначено на 21 апреля.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.