Экс-мэра Октябрьска Александра Николаева вновь осудили за мошенничество

В Октябрьске суд вынес приговор бывшему директору МБУ "Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания" Александр Николаев. Его признали виновным в мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, экс-директор вместе с подрядчиком похитили 750 тыс. руб. по договорам на строительство хоккейного корта и деревянных горок на улицах Пионерской, Станиславского, Ленинградской.
Кроме того, руководитель МБУ присвоил 269 тыс. руб., выделенных на ремонт кровли детского сада. Также он похитил служебную Chevrolet Niva стоимостью 200 тыс. рублей.
Подсудимый не признал вину. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно со штрафом в 50 тыс. руб. с испытательным сроком три года.
Соучастники преступлений получили от года и девяти месяцев до трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком по два года каждому. Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, в 1996 г. Александр Николаев стал мэром Октябрьска, а в 2000-х его осудили на семь лет лишения свободы за растрату, злоупотребление полномочиями и мошенничество. В 2015 г. он стал первым заместителем нового Октябрьска Александры Гожей. В 2016 г. Николаев подал в отставку и стал директором МКУ "Управление по вопросам ЖКХ, энергетики и функционирования ЕДДС".
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.