Экс-мэра Октябрьска Александра Николаева вновь осудили за мошенничество

В Октябрьске суд вынес приговор бывшему директору МБУ "Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания" Александр Николаев. Его признали виновным в мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, экс-директор вместе с подрядчиком похитили 750 тыс. руб. по договорам на строительство хоккейного корта и деревянных горок на улицах Пионерской, Станиславского, Ленинградской.

Кроме того, руководитель МБУ присвоил 269 тыс. руб., выделенных на ремонт кровли детского сада. Также он похитил служебную Chevrolet Niva стоимостью 200 тыс. рублей.

Подсудимый не признал вину. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно со штрафом в 50 тыс. руб. с испытательным сроком три года.

Соучастники преступлений получили от года и девяти месяцев до трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком по два года каждому. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в 1996 г. Александр Николаев стал мэром Октябрьска, а в 2000-х его осудили на семь лет лишения свободы за растрату, злоупотребление полномочиями и мошенничество. В 2015 г. он стал первым заместителем нового Октябрьска Александры Гожей. В 2016 г. Николаев подал в отставку и стал директором МКУ "Управление по вопросам ЖКХ, энергетики и функционирования ЕДДС".