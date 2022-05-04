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Происшествия

За праздники в Самарской области поймали 109 пьяных водителей

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За пять дней, с 29 апреля по 3 мая, сотрудники Госавтоинспекции в Самарской области задержали 109 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Всего за время праздничных рейдов полицейские зафиксировали свыше 4100 различных нарушений.

33 человека сели за руль без водительских удостоверений. 789 автомобилистов ездили с незаконной тонировкой. 143 водителя нарушили правила перевозки детей. 539 автомобилиста пренебрегли ремнями безопасности.

Кроме того, 193 водителя не пропустили пешеходов на переходах. При этом сами пешеходы нарушили ПДД 241 раз, пересекая проезжую часть в не предназначенных для этого местах.

Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия.

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