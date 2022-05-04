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Суды Происшествия

В Самаре пятерых человек осудили за покрывательство террориста

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский райсуд вынес приговор пятерым выходцам из Центрально-Азиатского региона, которых обвиняли в несообщении о преступлении (ст. 205.6 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

По версии следствия, 39-летний Хуршид Миралимжанов, 27-летний Абдурасул Тожибаев, 31-летний Салимжон Кодиров, 26-летний Парвиз Куймуродов, и 35-летний Шовкатжон Муллажонов знали, что 40-летний гражданин одной из стран Средней Азии финансировал международную террористическую организацию "Катиба Таухид Валь-Джихад" (запрещена на территории РФ), но не сообщили об этом правоохранителям.

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