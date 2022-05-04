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Преступления Происшествия

Друзья семьи о "похищении" самарской девушки: вдруг странно начала себя вести и уехала

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следователи продолжают разбираться в уголовном деле, которое возбудили по факту похищения молодой девушки в Самаре. В похищении и вымогательстве обвинили членов ее семьи.

Напомним, по версии следствия, вечером 3 марта похитители 36-73 лет на парковке возле дома на ул. Николаева в Новосибирске, угрожая 18-летней знакомой жительнице Самары газовым баллончиком, избили ее, насильно посадили в машину и отвезли в Самару.

"Фигуранты несколько дней удерживали свою знакомую, а также требовали от последней передачи принадлежащей ей доли в квартире стоимостью не менее 1,5 млн рублей, расположенной в Самаре", — сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Впрочем, есть и другая версия произошедшего. С журналистами согласились пообщаться на условиях анонимности близкие семьи.

"Во-первых, СУ СК РФ по Новосибирской области почему-то не доводит до общественности в своем официальном сообщении, что потерпевшая, Варвара, является не просто "знакомой", а близким родственником четырех жителей Самары. Именно эти "четыре жителя" являются мамой, бабушкой, дядей и отчимом потерпевшей", — рассказывает собеседник Волга Ньюс.

По данным сразу нескольких источников в Самаре, начаться эта история могла примерно следующим образом. Семья жила в хорошем доме на 9-й просеке. Члены семьи занимались бизнесом.

"Женщина воспитывала дочь одна, так как отец ушел от них. В воспитании также принимали участие бабушка и брат женщины. Семья благополучная, дочь ни в чем не нуждалась, занималась в различных секциях и кружках. В том числе, в секции восточных единоборств, занимая на соревнованиях первые места", — сообщает один из собеседников.

По данным источников, около года назад девочка по имени Варвара вернулась из оздоровительного лагеря, и поведение ее сильно изменилось. Девушка порвала контакты с прошлыми друзьями, замкнулась, стала много времени проводить в интернете.

"После достижения в июне 2021 года 18 лет дочь заявила маме, что хочет поехать работать в лагере "Артек" и даже показала проект трудового договора, который, якобы, ей прислал работодатель. Мама, зная, что дочь отдыхала в этом лагере, поверила ей, приобрела билеты, дала денег. После этого дочь уехала. Через несколько месяцев мама узнала, что ее единственная дочь солгала: ни в какой лагерь она работать не уехала и ее местонахождение не известно", — сообщает источник.

Семья забеспокоилась и наняла детектива.

"В результате выяснилось, что дочь находится в Новосибирске и проживает со взрослой женщиной. При этом, сама дочь причину своего такого поведения не поясняла, однако продолжала обращаться к родственникам за финансовой помощью, которые переводили денежные средства", — рассказывает собеседник.

Родственники поехали в Новосибирск. По их мнению, девушка вела себя неадекватно, поэтому ее решили повезти в Самару.

"В Самаре дочь проживала с мамой и бабушкой, так как отчим уехал за пределы города по работе. Ее никто не ограничивал, насильно не удерживал. О том, что они все едут в Самару, еще в Новосибирске сообщили взрослой подруге девочки, то есть местонахождение "потерпевшей" ни от кого не скрывалось, что не свойственно лицам, которые бы хотели похитить человека. Также в Самаре девочку видели соседи, приходили сотрудники полиции, которые ее опрашивали, девочку записывали в парикмахерскую на стрижку. Да и что говорить, 18-летняя девочка, имеющая 1 взрослый разряд по тайскому боксу, могла бы спокойно "победить" маму 1973 года рождения и бабушку 1948 года рождения, в любой момент уйти из дома. Тем более, как следует из фотографий дома, которые размещены на сайте СУ СК РФ по Новосибирской области, решеток на окнах нет", — рассуждает собеседник Волга Ньюс.

Позже, по данным собеседника, Варвара все-таки снова уехала, а мама обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже. В то же время в Новосибирске девушка рассказала местным правоохранителям, что ее похищали. Там возбудили уголовное дело. В марте 2022 г. следователи из Новосибирска приехали в Самару. Мать, дядю и отчима арестовали, а бабушку отправили под домашний арест. Сейчас семейство планирует обжаловать меру пресечения.

Близкие семьи рассказывают, что у дяди Варвары осталось трое малолетних детей и жена, находящаяся в декрете.

Выяснять, кто прав в этой истории, придется, видимо, уже служителям Фемиды. Членам семьи грозит реальное лишение свободы на несколько лет.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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