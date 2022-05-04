В Самарской области снизились темпы убыли населения

За первый квартал 2022 г. естественная убыль населения в Самарской области составила 7202 человека, что на 225 человек меньше, чем в первом квартале прошлого года. Информация опубликована на сайте Росстата 29 апреля.

Рождаемость в регионе за первые три месяца снизилась до 93,4% к уровню прошлого года (всего родилось 6023 ребенка), смертность также снизилась до 95,3% - всего за три месяца скончались 13225 самарцев. Младенческая смертность за тот же период выросла на 16% (всего умерли 29 детей в возрасте до 1 года).

За март 2022 г. в Самарской области почти все ключевые показатели показали снижение. Больше всех упала детская смертность - до уровня 58,3% к марту прошлого года (скончались семь детей). Общая смертность снизилась до 97% (умерли 4637 жителей), а рождаемость достигла 87% (на свет появились 2198 малышей). Естественная убыль населения в марте увеличилась до 2439 (было - 2256).

Напомним, по итогам февраля 2022 г. в Самарской области был зарегистрирован прирост смертности населения на 5,6% по сравнению с февралем прошлого года.