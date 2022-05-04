В Самарской области снизились темпы убыли населения

За первый квартал 2022 г. естественная убыль населения в Самарской области составила 7202 человека, что на 225 человек меньше, чем в первом квартале прошлого года. Информация опубликована на сайте Росстата 29 апреля.
Рождаемость в регионе за первые три месяца снизилась до 93,4% к уровню прошлого года (всего родилось 6023 ребенка), смертность также снизилась до 95,3% - всего за три месяца скончались 13225 самарцев. Младенческая смертность за тот же период выросла на 16% (всего умерли 29 детей в возрасте до 1 года).
За март 2022 г. в Самарской области почти все ключевые показатели показали снижение. Больше всех упала детская смертность - до уровня 58,3% к марту прошлого года (скончались семь детей). Общая смертность снизилась до 97% (умерли 4637 жителей), а рождаемость достигла 87% (на свет появились 2198 малышей). Естественная убыль населения в марте увеличилась до 2439 (было - 2256).
Напомним, по итогам февраля 2022 г. в Самарской области был зарегистрирован прирост смертности населения на 5,6% по сравнению с февралем прошлого года.
Последние комментарии
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.